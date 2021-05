Politie Maastricht deelt hartverscheurend fraudeverhaal gepensioneerde

De politie Maastricht heeft een hartverscheurend verhaal over telefonische oplichting gedeeld op hun Facebookpagina om anderen te waarschuwen. „Reageer nou niet met ‘wat dom, dat overkomt mij niet’.

Volgens de politie Maastricht kregen ze zaterdagavond een gepensioneerde man op het bureau, die aangifte kwam doen van oplichting. Hij was verdrietig en ontdaan. „U vertelt dat u net met pensioen bent en heel veel geld gespaard heeft voor uw oude dag. Hoe fijn is het dan als je zorgeloos met je echtgenote kunt gaan genieten van je pensioen en gespaarde centjes”, begint de politie het verhaal. Hoeveel de man had gespaard, staat niet in het verhaal.

Fraude

„Niet dus”, zegt de politie, „Want opeens wordt u gebeld door een medewerker van uw bank. U ziet in uw display ook het echte telefoonnummer van de bank. De medewerker adviseert u om uw spaarcentjes even te ‘parkeren’ op een andere bankrekening, omdat er fraude wordt gepleegd. De bank wil uw gespaarde geld in veiligheid brengen.”

Volgens de verklaring van de man komt de bankmedewerker heel geloofwaardig over. Je raadt het al: de man stort zijn gespaarde pensioen op het opgegeven bankrekeningnummer. De politie: „Wat u op dat moment niet weet, is dat u een fraudeur aan de lijn heeft en niet een bankmedewerker. Alle spaarcentjes verdwenen!”

Veel slachtoffers van oplichting

De politie Maastricht wijst volgers erop dat ze niet moeten reageren met zinnen als: ‘Wat dom, dat overkomt mij niet’. „Er worden veel mensen slachtoffer van deze vorm van oplichting”, waarschuwen ze nog maar een keer. De politie legt verder uit hoe de fraudeurs te werk gaan. „Via de techniek die ‘spoofing’ wordt genoemd, kan het dat uw telefoonscherm een ander nummer laat zien dan het nummer waarmee iemand eigenlijk belt. Zo kunnen oplichters u het nummer van de bank laten zien, waardoor het lijkt alsof u écht door uw bank gebeld wordt.”

„Volgens de beller moet u uw geld ‘veiligstellen’ in verband met een digitale bedreiging of fraude”, vervolgt de politie. „Al uw geld moet daarom worden overgemaakt naar rekeningnummers die de oplichter doorgeeft. Het zou gaan om een ‘kluisrekening’, een ‘veilige rekening’ of een variant daarop.”

Verdachte opgepakt

Hoe het verder af gaat lopen met de spaarcenten van de gepensioneerde uit de omgeving van Maastricht, is niet bekend. Volgens het bericht van de politie is er een verdachte opgepakt in verband met de oplichting van de man. „De zaak is in onderzoek.”