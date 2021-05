Opnieuw doden en gewonden bij schietpartijen in VS

In de Verenigde Staten zijn opnieuw veel slachtoffers gevallen bij een schietpartij. In Florida schoten drie daders op bezoekers van een concert in het noorden van de stad Hialeah. Volgens de lokale media zijn er zeker twee mensen gedood en meer dan twintig gewonden.

De Miami Herald berichtte zondag over de schietpartij. Over de daders is nog niets bekend. De politiechef van het district Miami Dade, Alfredo Ramirez, heeft het publiek hulp bij het onderzoek gevraagd. Volgens hem was het „een gerichte aanval”. Drie daders stapten zwaar bewapend uit hun auto en schoten op mensen, vertelt hij. Het was volgens Ramirez „een afgrijselijke en laffe daad van geweld”, die plaatsvond bij de El Mula Banquet Hall, 20 kilometer ten noordwesten van Miami. De daders en hun witte auto zijn nog spoorloos.

Nog meer schietpartijen

Vrijdag was er nog een schietpartij in Miami, waarbij één dode en zes gewonden vielen. Afgelopen week schoot een man in het Californische San Jose in het openbaar vervoersbedrijf waar hij werkte negen mensen dood, waarna hij zichzelf van het leven beroofde. Ook vielen er een week geleden twee doden en veertien gewonden bij een schietpartij in North Charleston, South Carolina. En begin mei beroofde een schutter zichzelf en zes gasten van het leven op een verjaardagsfeest in de Amerikaanse staat Colorado. De lokale hulpdiensten troffen ter plekke een gruwelijk beeld aan.

Mass shootings

Schietpartijen waarbij door vuurwapens veel slachtoffers vallen worden ‘mass shootings’ genoemd. Er worden echter verschillende definities voor gehanteerd.