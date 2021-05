Politie redt ‘ontvoerd’ kind van dag winkelen meubelboulevard

De politie in Flevoland kreeg zaterdagmiddag een melding van een vermeende ontvoering die met een flinke sisser afliep. Een automobilist op de A6 maakte melding van de ontvoering. Er reed namelijk een auto rond met twee kinderen op de achterbank. Op het raam was een briefje geplakt met daarop de tekst ‘Help ben ontvoerd’.

De automobilist die melding maakte van de vermeende ontvoering, bleef de auto volgen tot de politie ter plaatse was. In de buurt van Lelystad hield de politie de auto staande.

Toch geen ontvoering

Daar bleek dat het helemaal niet om een ontvoering ging. In de auto zaten een vader en moeder met hun twee dochters. De oudste van de twee dochters had echter totaal geen zin op mee te gaan winkelen bij de meubelboulevard. Door een briefje met de tekst ‘Help ben ontvoerd’ op het raam te plakken hoopte ze onder een dag winkelen uit te komen.

De politie besloot om het briefje in beslag te nemen. Ook hebben de agenten een goed gesprek gevoerd met het gezin. Het is niet bekend of het gezin daarna ook nog echt naar de meubelboulevard is gegaan of dat ze rechtsomkeer naar huis hebben gemaakt.