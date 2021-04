Pak die zon nu het nog kan, vanaf morgen is het weer over met het mooie weer

Geniet nog maar even van de zon, als dat kan. Want vanaf morgen is het over met de zonnepret.

Kijk je op de weerapp in je telefoon, dan word je, tenzij je een zonnehater bent, niet heel blij als je naar de komende tien dagen kijkt. Met uitzondering van zaterdag, huilen regenwolken je tegemoet.

Zon en regen

Vandaag is er nog wel een dikke zon, zowel in de weerapp als in het echt. Deze woensdag is dan ook meteen de warmste dag van de week met veel zon en zelfs 20 graden in het zuiden. Volgens Weer.nl wordt het daarna weer kouder en gaat het dus regenen.

Vanmiddag loopt de temperatuur aardig op: in het noorden wordt het zo’n 15 graden en in het zuiden kan het kwik stijgen tot 19 á 20 graden. In de loop van de dag kondigt bewolking vanuit het zuiden een weeromslag aan. En dan is het klaar met de pret.



Wat een heerlijk weer! 🌞👑🔶 Vanaf morgen mag er op het terras weer een drankje worden gedronken. Qua weer hebben we in ieder geval niets te klagen, sterker nog: de temperaturen komen nog hoger uit dan vandaag! 🌡️🌤️ Maar let op: de #zon heeft veel kracht: https://t.co/G8KQxSf7dq pic.twitter.com/JKUJUKaHJ8 — Buienradar (@BuienRadarNL) April 27, 2021



Donderdag bewolkt met regen

Donderdag is het op de meeste plaatsen bewolkt en trekt er een regenzone over het land. In het noordwesten kan er tussen de 10 en 15 millimeter vallen terwijl er in Limburg een kans bestaat dat het droog blijft. De wind draait naar het noordwesten en kan aan zee windkracht 7 bereiken. De temperatuur keldert: het wordt tijdens regenbui niet warmer dan 10 tot 12 graden. Als de zon schijnt kan er nog een graad of 13 á 14 graden vanaf.

Vrijdag wordt het zo’n 10 tot 13 graden, zaterdag kan het nog een graadje warmer worden maar zondag is het met 10 tot 12 graden weer kouder. Het blijft met uitzondering van het grensgebied met Duitsland voornamelijk droog en vooral in het westen laat de zon zich zien.

Grondvorst

De afgelopen nachten heb je misschien je kruik weer gevuld, want koud werd het. Sterker nog: het heeft in april zo vaak gevroren aan de grond ’s nachts dat er weer een weerrecord is behaald. In Eelde daalde de temperatuur maar liefst achttien keer onder het vriespunt. Slechts twee keer telde een officieel meetpunt nog meer vorstdagen in april en sinds 1929 is zoveel keer vorst in april niet meer voorgekomen.



Onvervalst AANHOUDEND koud tot 5 mei…….Brrrrr. Overdag 10/13, in de nachten amper boven nul. De 10 vorstnachten gaan we halen in april-2021, een dramatisch record. — Frans Schrader (@schrader_frans) April 24, 2021



