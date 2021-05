Nick, Simon en Kees gaan voor docuserie naar ABBA-studio’s: ‘Meters hoog kippenvel’

Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol trekken flink wat kijkers met hun documentaireserie Nick, Simon en Kees: Take a Chance on Me. Maar liefst 1,3 miljoen mensen zagen hoe de Volendammers in Zweden ABBA-studio’s bezochten, waar ware hits als Mama Mia en Dancing Queen zijn opgenomen.

Kijkers trekken, net als na de allereerste aflevering, naar social media om de heren flink wat veren in het achterste te steken.

https://www.instagram.com/p/CPIm07srBLN/

‘Kippenvel’ door zang Nick & Simon

In deze aflevering gingen Nick, Simon en Kees ook op bezoek bij ‘Clabbe’ (echte naam Claes af Geijerstam), ooit geluidstechnicus voor ABBA. Ze zongen het nummer You Are Summer, van de band Nova. In 1973 belandde ABBA met het nummer Ring Ring op de derde plek van het nationale songfestival in Zweden. Clabbe veroverde met de band Nova, en dus het nummer dat Nick en Simon voor hem zingen, de winst.

Kijkers krijgen, naar eigen zeggen, kippenvel van het nummer. Eén iemand spreekt zelfs van „metershoog kippenvel”. En ook de reactie van de ex-ABBA-geluidsman, is hartverwarmend.



Kippenvel! Wat kunnen die mannen toch zingen! Echt fantastisch. #tacom — Mike J. (@Dutch_expat007) May 21, 2021

Volgens Emma maken Nick, Simon en Kees „echt de mooiste documentaires”. En Marieke is, dankzij Take a Chance on Me, weer helemaal terug in haar kindertijd. „Dankzij die vergeten ABBA-pareltjes in de vrolijke docu van Nick, Simon en Kees, ben ik weer als klein meisje met mijn moeder door onze woonkamer aan het dansen.”



Nick, Simon en Kees maken de echt de mooiste documentaires de vorige vond ik al geweldig maar deze is nog beter. Lekker zichzelf, humor en respect #tacom — Emma (@Emmavdlemmers) May 21, 2021



Dankzij die vergeten ABBA-pareltjes in de vrolijke docu van @nickensimon en @keestol ben ik weer als klein meisje met mijn moeder (groot ABBA-fan) door onze bruin-oranje-paars-groene woonkamer aan het dansen. 🥰 #TACOM — Marieke (@marie_ke1977) May 22, 2021



@nickensimon Heren, jullie hebben t wéér geflikt. Wat een prachtige aflevering #TACOM — Ellie Verschoor, (@elliever) May 21, 2021

‘Nooit ABBA-fan, maar na Take a Chance on Me wel’

Nick, Simon en Kees weten ABBA zelfs zó goed in de markt te zetten met hun docuserie, dat ze niet-ABBA-fans omtoveren tot liefhebbers. Zo schrijft een kijker: „Ik ben nooit zo van ABBA geweest, maar dit is zo’n heerlijke docu. En weet je? Ik heb al twee ABBA-nummers in mijn playlist hierdoor.”



Ik ben nooit zo van Abba geweest, maar dit is zo'n heerlijke docu. En weet je? Ik heb al 2 Abba-nummers in mijn playlist hierdoor. Ja, ik ben Abba gaan waarderen. Nu zie ik hoe goed het in elkaar zit. Tof! #tacom — Nadyezzie (@nadyezzie) May 21, 2021

Take A Chance On Me is niet de eerste muzikale docuserie waar de drie mannen zich mee bezig houden. Eerder maakten ze Homeward Bound, over Simon & Garfunkel. Een kijker neemt aan dat ze nog wel zo’n muzikale hitserie gaan maken, en heeft zelfs al een paar opties. Golden Earring, bijvoorbeeld, of The Beatles.



Over welke band/artiest moeten @nickensimon @keestol hierna een docu maken? Mijn eigen keus is overigens de vierde optie, namelijk ‘Blue’😅#TACOM — brendas (@stipspits) May 21, 2021

