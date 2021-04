Tientallen doden na stampede bij bedevaart Israël: ‘Grote ramp’

In Noord-Israël zijn eerder vandaag minstens 44 doden gevallen nadat paniek was uitgebroken tijdens een drukbezocht religieus feest. „Een grote ramp”.

Volgens de eerste berichten zou er een tribune zijn ingestort, waardoor grote paniek ontstond, maar de hulpdiensten schreven de vele doden en gewonden later toe aan verdrukkingen. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat mensen werden verstikt en vertrapt in een gang. Er zouden zeker 150 personen met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Premier Benjamin Netanyahu noemde de gebeurtenis op televisie „een grote ramp”.



About 103 people were injured & at least 44 were killed in Mount Meron, Israel, at the festival of Lag Ba'omer. May the victims’ memories be a blessing. pic.twitter.com/Jw9rCfY6Ta — מיכאלה ✡︎| ‏ميكايلا (@Micu1998) April 30, 2021

Verdrukking Israël

Het Franse persagentschap AFP meldt op basis van de hulpdiensten dat minstens twintig gewonden in kritieke toestand verkeren. Op beelden is te zien dat op de rampplek lijken op een rij zijn gelegd, bedekt met reddingsdekens of stukken plastic.



Breaking News: In Israel, the death toll rose to 44 in a stampede at a religious gathering, making it one of the worst civilian disasters in the country's history. https://t.co/ZaAvtKu6A5 — The New York Times (@nytimes) April 30, 2021

De catastrofe, die qua verdrukking lijkt op die uit 1989 in Hillsborough, vond plaats bij een bedevaart van duizenden ultra-orthodoxe joden in het noorden van Israël. Het was de grootste openbare bijeenkomst sinds de uitbraak van de corona-epidemie in het land. De pelgrims vierden de gedenkdag Lag Ba’Omer. Diepgelovige joden verzamelen zich dan bij de berg Meron, waar een vereerde rabbijn en schriftgeleerde uit de tweede eeuw begraven ligt.

Toestemming bijeenkomst Israël

De autoriteiten hadden toestemming gegeven voor een bijeenkomst met 10.000 aanwezigen, maar volgens organisatoren zijn er meer dan 650 volle touringcars op de pelgrimage afgekomen, met ongeveer 30.000 bedevaartgangers. Er waren ongeveer 5000 politieagenten op de been, die incidenten moesten voorkomen bij het feest, waarbij vreugdevuren worden aangestoken.



Horrible pictures coming out of the accident at #LagBaOmer festivities in #Israel, my heartfelt condolences! pic.twitter.com/rspdmx2OZd — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) April 30, 2021

Op social media wordt met medeleven gereageerd, al klinken er ook andere geluiden, in het genre van ‘boontje komt om z’n loontje’. Mensen delen hun boosheid en de haattweets. „De meest slechte, antisemitische haat komt uit een tap die nooit wordt dichtgedraaid. Het shockeert me nog altijd.”



