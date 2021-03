Rechter Israël: gemeente mag vaccinatie of test eisen van leraar

Een rechter in Israël heeft bepaald dat gemeentes mogen eisen dat leerkrachten zich laten vaccineren, óf dat ze een negatieve coronatest laten zien voordat ze op school verschijnen. Een klassenassistent diende bezwaar in tegen zo’n eis, maar de rechtbank in Tel Aviv heeft die bezwaren afgewezen.

De vrouw was het er niet mee eens dat ze iedere week een coronatest moest doen, of zich moest laten inenten, om voor de klas te mogen staan.

De rechter vindt dat het recht op leven en gezondheid van de leerlingen, ouders en medewerkers van de school in dit geval zwaarder weegt dan de belangen van de vrouw. Tegelijkertijd roept de rechtbank de politiek wel op wetgeving op te stellen die „duidelijkheid en eenduidigheid” verschaft.

There are 3 types of countries:

1. few cases, little vaccination (NZ, AUS, JP).

2. many cases, much vaccination (US, UK, Israel)

3. many cases, little vaccination (continental Europe)

Very worried about the tensions in the 3rd category in months ahead.https://t.co/70ue1wSCYh pic.twitter.com/ZHdIQ9jlbm

— Marcel Salathé (@marcelsalathe) March 21, 2021