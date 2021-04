Zorg wil herstelplan voor medewerkers, aantal burn-outs in de zorg verdubbeld

Zorgmedewerkers willen met een nationaal herstelplan komen voor de zorg. Vanwege de coronacrisis is de druk op de zorg het afgelopen jaar immens toegenomen en lopen artsen en verpleegkundigen al maanden op hun tandvlees.

De Federatie Medisch Specialisten en de beroepsvereniging voor verzorgden en verpleegkundigen pleiten voor dit plan. Het herstelplan moet personeel voorbereiden op het tijdperk na corona. De zorg kan dan niet relaxed achterover leunen, want er zijn nog honderdduizenden operaties en andere behandelingen in te halen.

Zorgmedewerkers met burn-out verdubbeld

Door de coronacrisis is het aantal burn-outs in de zorg verdubbeld. Inmiddels zit zo’n tien procent van de zorgmedewerkers uitgeblust thuis, waar dat normaal ongeveer vijf procent is. Daarom roepen het FMS en de V&VN het ministerie, zorgverzekeraars en andere partijen op om zich aan te sluiten bij het plan. „Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren”, zeggen de organisaties tegen het AD.

Eerder bleek dat er alleen al 100.000 operaties moeten worden ingehaald. Maar ook veel reguliere behandelingen zijn stil komen te liggen. „De kritieke planbare zorg staat bijna overal onder druk. Behandelingen van patiënten met hartproblemen, kanker, mensen die op complicaties afstevenen, moeten worden uitgesteld. Dat neem je als arts mee naar huis”, zegt FMS-voorzitter Peter-Paul van Benthem. Daarmee geeft hij aan dat ook de artsen onder hoogspanning staan.

Begeleiding zorgmedewerkers bij herstel

Zorgmedewerkers blijken fysiek en mentaal amper te herstellen van hun zware werk. „Mensen worden niet meer goed fit, ook jonge mensen niet”, zegt Van Benthem. Daarom willen de organisaties dat er goede begeleiding komt om medewerkers fysiek en mentaal te laten herstellen. Dit zodat ze klaar zijn voor de zorg ná corona. Sinds de start van de pandemie zijn er volgens Zorgdomein twee miljoen mensen minder doorverwezen door de huisarts. Het grootste deel van de doorverwijzingen zal nog komen. „We hebben echt nog geen idee hoe we dat moeten gaan doen.”