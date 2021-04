Netflix onthult een lange kijkzomer met zeker 25 nieuwe films

Terwijl de bioscopen nog steeds wachten op het groene licht om open te gaan, zit Netflix niet stil. De streamingdienst beloofde begin dit jaar dat je elke week een grote nieuwe film op de streamingdienst kunt verwachten. Ook komende zomer zit barstensvol.

Voor de duidelijkheid: dan bedoelt het bedrijf dus Originals, die bovenop de aangekochte films van derden komen. De claim dat Netflix alleen met series scoort en op filmgebied maar wat aanmoddert, gaat in 2021 niet meer op.

Netflix komt met lange filmzomer

Tot nu toe heeft het bedrijf de belofte nog ingelost. Met Pieces of a Woman, Concrete Cowboy en I Care a Lot scoorde de streamingdienst zelfs al hits.

Schrik niet in deze regentijd: de zomer komt er aan en rap ook. Netflix maakt er een lange filmzomer van, zo belooft het bedrijf. Ook de komende twintig weken kun je elke week weer een of meerdere topfilms verwachten. Althans, het labeltje ‘top’ moet de streamingdienst nog verdienen. In elk geval kun je elk weekend een nieuwe grote film gaan streamen.

Middels een lekkermakende YouTube-video heeft Netflix alvast een voorproefje gegeven. Benieuwd naar alle films? We lichten onder de preview drie films uit waar veel van verwacht wordt, om vervolgens alle twintig films voor je op een rijtje te zetten. Op naar de zomer en veel kijkplezier!

Potentiële topfims

The Mitchells vs. the Machines

Wij kijken eigenlijk het meest uit naar de film die ook het snelst komt: The Mitchells vs. the Machines. Dat is namelijk de volgende film van het team achter Into the Spider-Verse, misschien wel de beste animatiefilm van de afgelopen tien jaar (bekroond met een Oscar). Dankzij de gloednieuwe deal tussen Sony en Netflix kun je hun volgende project komende vrijdag al streamen. The Mitchells vs. The Machines gaat over een doorsnee gezin dat worstelt met de opkomst van technologie.

Wanneer Katie Mitchell, een creatief buitenbeentje, toegelaten wordt tot de filmschool van haar dromen, wordt haar leven op zijn kop gezet door haar vader, een natuurliefhebber die beslist dat het hele gezin Katie naar school moet gaan brengen. Maar ach, het verhaal maakt niet eens uit: de creativiteit spat er vanaf. En ook niet geheel onbelangrijk: de eerste recensies zijn zeer positief.

The Woman in the Window

Anna Fox (Amy Adams) heeft agorafobie, waardoor ze niet naar buiten durft. Ze slijt haar dagen thuis, alleen, achter het voorraam van haar huis. Het enige wat ze doet is haar buren bespioneren. Maar wanneer ze daardoor een verschrikkelijke misdaad aanschouwt, staat ze opeens voor een onmogelijk dilemma. Een thriller met Amy Adams, Gary Oldman, Jane Russell en Anthony Mackie. Vanaf 14 mei op Netflix te zien.

America: The Motion Picture

We wilden hier eigenlijk Army of the Dead, de nieuwe zombiefilm van Zack Snyder, uitlichten. Maar toen zagen we America: The Motion Picture. Een bizarre, revisionistische reis door de geschiedenis van de genieën achter Archer. Verwacht dus geen geanimeerd avontuur voor kinderen. George Washington rent rond met een cirkelzaag, de lijken vliegen in het rond en we zien een… Robocop? De totstandkoming van Amerika heb je nog nooit zo gestoord vermakelijk gezien. Vanaf 30 juni op Netflix te zien, een trailer is er nog niet.

De complete lijst

Hieronder vind je de complete lijst met films die komende zomer naar Netflix komen. Originals dus, voor de duidelijkheid. Waar mogelijk hebben we doorgelinkt naar onze artikelen over de desbetreffende films.

• 29 april: Things Heard & Seen

• 30 april: The Mitchells vs. The Machines

• 7 mei: Monster

• 12 mei: Oxygen

• 14 mei: The Woman in the Window

• 21 mei: Army of the Dead

• 26 mei: Baggio : The Divine Ponytail

• 27 mei: Blue Miracle

• 2 juni: Carnaval

• 9 juni: Awake

• 11 juni: Skater Girl

• 18 juni: Jagama Thandhiram

• 18 juni: Fatherhood

• 23 juni: Good on Paper

• 25 juni: The Ice Road

• 30 juni: America: The Motion Picture

• Ergens in juni: The House of Flowers: The Movie

• 29 juli: Resort to Love

• 30 juli: The Last Mercenary

• Ergens in juli: Blood Red Sky

• Ergens in juli: Trollhunters: Rise of the Titans

• Ergens in juli: The Last Letter From Your Lover

• 11 augustus: The Kissing Booth 3

• 20 augustus: Sweet Girl

• 27 augustus: He’s all That

• Ergens in augustus: Beckett

