Weer een weerrecord: voor het eerst in 233 dagen onder de 10 graden

Het duurde even, maar dan heb je ook wel wat. Of niet, ligt eraan hoe je het bekijkt, en of je een bescheiden koukleum bent, of niet. In elk geval is het vandaag een stuk kouder dan de afgelopen 233 dagen. En dat is best bijzonder. Winter is coming, een beetje dan.



Ik vind dit echt bijzonder. https://t.co/mfo2Oq69yQ — Fes Breda 💛🖤 (@FesBreda) November 20, 2020

Voor het eerst in maanden is de temperatuur in De Bilt blijven steken onder 10 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was op 31 maart. De recordreeks met dagen waarop de maximumtemperatuur uitkwam op 10 graden of meer is daarmee na 233 dagen ten einde gekomen, meldt Weeronline.

Oude record

Het oude record stamde uit 2011 en stond op 228 dagen. Zondag werd dat record al verbroken maar het was de vraag op hoeveel dagen dit jaar zou uitkomen. Tot en met donderdag is het elke dag warmer dan 10 graden geworden, tot vrijdag dus. In De Bilt werd een maximumtemperatuur van 8,5 graden gemeten.

Een reeks van 200 dagen of meer met temperaturen van minimaal 10 graden kwam tot dusver in slechts zestien van de 120 jaar dat in De Bilt gemeten wordt voor. Van die zestien vallen er tien in deze eeuw en slechts zes in de hele twintigste eeuw. Dat zulke lange reeksen met zachte dagen tegenwoordig veel vaker voorkomen dan vroeger is volgens Weeronline volledig toe te schrijven aan klimaatverandering.

Weerrecord

Dat het vrijdag voor het eerst na de zomer de hele dag kouder bleef dan 10 graden is ook een record. Het oude record stond op 16 november en stamde uit 2015. Dit sneuvelde maandag al, maar sinds vrijdagmiddag is duidelijk dat het nieuwe record op 20 november staat. Gemiddeld genomen valt de eerste dag na de zomer waarop het kwik onder 10 graden blijft steken, rond 24 oktober.

Op social media blijkt die tien graden grens al jaren een dingetje.



Sterkte op weg naar school of werk, lieve rokjesmeisjes! Het is nu nog onder de tien graden. #rokjesdag #bikkels — Jennifer Hensen (@jenniferhensen) April 10, 2015



En een paar maanden was het zelfs onder de tien graden! Als dat niet bewijst dat die 95% klimaatwetenschappers geen benul hebben waar ze het over hebben, dan weet ik het ook niet meer — Lucas65 (@Lucas6580145410) June 29, 2019



@NS_online dames en heren, het is onder de tien graden dus houdt u rekening met vertraging en uitval van treinen #intercitydirect #conjo — Douwe Walhain (@DouweWalhain) October 2, 2015



In Turkije is het nu nog steeds rond de 25-30 graden haha hier is het al onder de tien graden ofzo … — The Jackofski (@Yakkkiiiii) October 14, 2012



Het kwik daalt onder de tien graden. Tijd voor elfstedenkoorts volgens Andere Tijden Sport. — Gerard Ohm (@ohmgg) January 12, 2014



