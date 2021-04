Belastingdienst gaat opnieuw de fout in met toeslagen

Met de toeslagenaffaire nog vers in ons geheugen, gaat de Belastingdienst nu opnieuw de fout in. Een Nederlands-Marokkaanse moeder uit Leiden klopte huilend aan bij haar buurtcoach, omdat ze 10.000 euro moest terugbetalen. En ze blijkt niet de enige te zijn.

Dat melden het Leidsch Dagblad en De Telegraaf. De Belastingdienst geeft inmiddels toe dat tweehonderd Nederlanders vorige week ten onrechte een brief hebben gekregen. Ze ontvingen de boodschap dat ze hun toeslagen voor dit jaar kwijtraken en die tussen 2014 en 2020 zijn uitgekeerd, moeten terugbetalen.

SP-Kamerlid Renske Leijten, die met Pieter Omtzigt de kindertoeslagenaffaire aan het licht bracht, reageert geschokt. „Dit zou niet meer gebeuren, is ons beloofd.”

Op Twitter schrijft ze: „Belastingdienst Toeslagen joeg afgelopen weken opnieuw zeker honderden mensen de stuipen op het lijf met het bericht dat er toeslagen moeten worden terugbetaald. Op basis van foute gegevens dus mensen kregen een “foutje, sorry bedankt”.”

Ze vervolgt: „Opnieuw door (verkeerd) gebruik te maken van gegevens van andere overheidsdiensten (IND). Niets geleerd van #toeslagenschandaal? Wat zijn excuses waard als werkwijze 0,0 is aangepast?”



Opnieuw een automatisch gemaakte brief. Opnieuw door (verkeerd) gebruik te maken van gegevens van andere overheidsdiensten (IND). Niets geleerd van #toeslagenschandaal? Wat zijn excuses waard als werkwijze 0,0 is aangepast? 2/2#kamervragen met @MahirAlkaya — Renske Leijten (@RenskeLeijten) April 15, 2021

Toeslagen terugbetalen

Buurtcoach Illonka van Rijn ving de huilende Nederlands-Marokkaanse vrouw op tijdens haar spreekuur. „Mevrouw is gescheiden en woont in een flat met haar dochter. Ze kan dat geld onmogelijk terugbetalen”, vertelt Van Rijn. Ze ging meteen op onderzoek. De vrouw kreeg al die jaren huur- en zorgtoeslag en heeft een uitkering.

Van Rijn belde met de Belastingdienst. „Een dag later kregen we een bericht dat het een fout was. We hadden zelf al zitten googelen, maar kwamen niets tegen. Ik weet niet hoeveel mensen de stuipen op het lijf is gejaagd. Ik snap niet dat dit nog steeds gebeurt. Is er dan niets geleerd van die kinderopvangtoeslagenaffaire?”, vraagt ze zich af.

‘Het spijt ons zeer’

Het ministerie van Financiën laat weten dat het om een fout gaat. De Belastingdienst schrijft op zijn website „dat in sommige gevallen de gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet goed zijn verwerkt. Daardoor hebt u deze brief misschien ten onrechte gekregen. Dat spijt ons zeer.” Om welke „gegevens” het gaat, is nog niet duidelijk.

‘Here we go again‘, verzuchten mensen op Twitter. ‘Gekker kunnen ze het niet maken’, zegt iemand. Een ander vraagt ‘hoeveel er nog moet misgaan’.

De SP heeft Kamervragen gesteld.



