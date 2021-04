Vanaf vandaag weer dieren bekijken in Artis of naar een concert in het Concertgebouw

Dierentuin Artis en het Concertgebouw mogen vandaag weer even bezoekers ontvangen. Deze twee Amsterdamse locaties doen namelijk mee aan de pilot Testen voor toegang. Van vandaag tot en met zondag mogen mensen naar binnen als ze kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest op het coronavirus.

Misschien is het je nog niet opgevallen, maar het is deze maand ‘Testen voor toegang-maand’. In april zijn er in heel Nederland tientallen evenementen waaraan mensen deel kunnen nemen als ze een negatief testbewijs hebben. Daarbij zijn er zes soorten evenementen, waaronder dierentuinen en culturele activiteiten. Het doel hier van is uit te zoeken hoe sectoren eerder kunnen openen. Tijdens de evenementen gelden alle coronamaatregelen, zoals het houden van afstand.

Testen voor toegang

Deze week openden bijvoorbeeld vijf horecazaken in Utrecht hun deuren. Ouwehands Dierenpark in Rhenen opende ook woensdag voor publiek. En gisteren waren de 3FM Awards in Utrecht. Vandaag komen daar dus Artis en het Concertgebouw bij. Voor de evenementen moest je vooraf een ticket kopen. Daaruit bleek dat een Test-uitje immens populair is: bijna alles was binnen no-time uitverkocht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

IK GA NAAR ARTIS, WELKE DIEREN ZAL IK JULLIE LATEN ZIEN!? 🦝🐒🐘🦥🦠🦋🦎🐟🦉🦘🦙🐆🐅😁 — Meike🌱 🔗 (@MeikeMiniPizza) April 14, 2021

Coronaregels gelden in Artis

Per dag mogen 5.000 bezoekers dieren komen bekijken in Artis. Vooraf moeten ze een kaartje reserveren voor een tijdvak. In het park gelden wel nog coronaregels zoals het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje in binnenruimtes.

Concertgebouw snel uitverkocht

In het concertgebouw mogen vandaag 425 mensen naar binnen. Niet alleen de bezoekers, maar ook alle musici en medewerkers worden getest.

Een kaartje bleek erg populair: de concerten van het Concertgebouworkest en van het Radio Filharmonisch Orkest waren binnen tien minuten uitverkocht. Het orkest speelt vrijdag muziek van Schumann en Mozart. Het Radio Filharmonisch Orkest komt met Brahms en Diepenbrock op zondag.

Op zaterdag volgt in het Concertgebouw het Groot Omroepkoor met de NTR Zaterdagmatinee, dat werk ten gehore brengt van Duruflé en Saint-Saëns. Eveneens is dan de wereldpremière van een speciaal gecomponeerd werk van de Nederlandse componist Bart Visman te horen.