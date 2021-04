Belgisch terras kan mogelijk niet open vanwege vermiste borden

Net als in Nederland gaan de terrassen in België binnenkort ook open. Behalve één brasserie dan misschien. De zaak kan mogelijk niet open omdat meer dan de helft van alle borden kwijt is.

De terrassen in België mogen waarschijnlijk op 8 mei weer open na lang te zijn gesloten. Veel horecaondernemers kijken daar naar uit. Filip Meul van Brasserie ’t Polderhuis in Moerbeke-Waas ook. Ondanks dat zit hij met het handen in het haar, want 500 van zijn 850 borden zijn kwijt.

Borden vermist

De chef-kok ging door in de maanden dat zijn zaak gesloten moest blijven. Daarom creëerde hij, net als veel andere horecagelegenheden, een afhaalservice. Omdat hij de kwaliteit van zijn eten wel wilde waarborgen, gaf hij de klanten gewoon porseleinen borden mee. „Als je bijvoorbeeld een carpaccio serveert en je moet dat van een aluminium schaaltje eten, dan smaakt dat niet. Op een porseleinen bord is dat veel beter”, zegt Meul bij Radio2.

Aardig van Meul, en mensen zullen het hebben gewaardeerd. Het probleem is echter dat er nu 500 borden vermist zijn. Hij leende er 850 uit bij de afhaalmaaltijden, maar kreeg het gros ervan nog steeds niet terug. Daarom roept hij nu al zijn klanten op de borden terug te brengen.

Moeilijk openen

Als ze dit niet doen, heeft de ondernemer een groot probleem. „Als ik de borden niet terug heb, wordt het moeilijk om te openen op 8 mei. Want 500 nieuwe kopen is niet haalbaar.” Zonder borden kan Meul geen eten serveren op zijn terras.

Desondanks heeft hij geen spijt van de actie, omdat hij het uit een goed hart deed. „Stel dat we tien euro borg vragen per bord, want dat zijn ze zeker waard, dan moet iemand die vier gerecht bestelt al veertig euro extra betalen. Dat is veel, dat wilden we de mensen niet aandoen. In deze tijd heeft iedereen het moeilijk.”