Terrassen eindelijk open: biertjes duurder dan voor lockdown

Als je komende woensdag op een terras een biertje bestelt, is de kans groot dat deze duurder is dan voor de lockdown, zo meldt RTV Drenthe. De prijs van een pilsje zal ongeveer zo’n 25 cent hoger liggen. Dit betekent dat je per biertje al snel drie euro betaalt.

Deze prijsverhoging wordt veroorzaakt door de brouwerijen. Zo verhoogden AB InBev en Swinkels de prijs van het gerstenat eerder deze maand al met 3,5 procent. AB InBev is de brouwerij van Jupiler en Hertog Jan. Swinkels is de brouwerij achter Bavaria. Ook Grolsch en Heineken gaan een prijsstijging doorvoeren. Zo zal Grolsch 4 procent meer rekenen en laat Heineken de prijzen met 3 procent stijgen.

Stijging prijzen bier

In gesprek met RTV Drenthe stelt Ton Duivenvoorden, regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Drenthe, dat deze prijsstijging helemaal niet zo gek is. Door de marktwerking stijgen de prijzen volgens hem. „De prijzen stijgen elk jaar en dat is nu natuurlijk niet anders.”

Daarnaast hebben bierbrouwers het erg moeilijk gehad tijdens de lockdown. Er kon namelijk geen bier verkocht meer worden in horeca-gelegenheden en dat drukt de verkoop natuurlijk enorm. Dit verlies kon niet volledig gecompenseerd worden met bierverkoop in de supermarkten. Het is voor de brouwerijen dan ook nodig om de prijzen wat te laten stijgen.