Caroline van der Plas (BBB) deelt genadeklap uit na grappen Veronica Inside

Caroline van der Plas, leider van de BoerBurgerBeweging, heeft op heerlijke manier teruggeslagen nadat René van der Gijp en Johan Derksen haar uit hebben gelachen. De mannen zaten vrijdagavond tijdens de uitzending van Veronica Inside grappen over Van der Plas te maken en haar uit te lachen. De partijleider slaat echter op ludieke wijze terug.

Van der Gijp en Derksen vonden het nogal hilarisch dat Van der Plas geïrriteerd raakte toen Rutte en De Jonge haar partij de ‘triple B’ noemden. De partijleider van de BoerBurgerBeweging sprak Rutte en De Jonge aan op hun uitspraak van de naam van de partij.

Gelach Derksen en Van der Gijp

„Ja sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Net al hoe de minister-president dat zegt, ‘triple B’, en u gaat dat nu even vrolijk over doen. Ik heb hier zo straks een betoog gehouden met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet”, stelde Van der Plas. „En ik wil, ik éís ook dat dat teruggenomen wordt, en dat u onze naam normaal uitspreekt. En niet alleen vanavond, maar de komende víér jaar.”

Volgens Derksen en Van der Gijp was de reactie van Van der Plas onnodig. „Zo’n interruptie volkomen overbodig, want die man bedoelde dat helemaal niet verkeerd”, stelde Derksen tijdens VI. „Dan dat toontje, en het loopt maar door en het loopt maar door. Wat een onzin. Dat is voor de bühne, voor op TV.”

Het gelach ging door en vervolgens kwam ter sprake hoe haar partij „maar één zeteltje” heeft. De heren vonden dat „zo’n doelgroepje” niet het hoogste woord zou moeten voeren.

Van der Plas deelt genadeklap uit

Deze uitspraken schoten bij Van der Plas natuurlijk volledig in het verkeerde keelgat, maar ze liet zich niet op haar kop zitten. Via Twitter slaat de partijleider terug. „Lieve Johan Derksen. 4 dingen”, zo begint Caroline van der Plas haar tweet. „1. Mijn moeder is Ierse. Niet Schotse. 2. Klopt. BBB haalde 1 ‘zeteltje'”, gaat ze verder. Maar wat daarna volgt is de genadeklap. „De partij waarbij jij je een paar maanden geleden aansloot als ambassadeur, Code Oranje, haalde 0 zetels. Nul. Kus!”



