Artsen vragen ministerie VWS om begrijpelijke voorlichting coronavaccinatie

Twee artsen vragen het ministerie van Volksgezondheid om een „duidelijke en voor iedereen begrijpelijke” voorlichtingscampagne over de coronavaccinatie. Dit doen zij in een brief. De Rotterdamse huisarts Shakib Sana en hoogleraar en internist aan het Erasmus MC, Robin Peeters, hebben het idee dat veel informatie nu aan een deel van de bevolking voorbijgaat.

De artsen stellen dat met name in achterstandswijken veel informatie gemist wordt. De brief aan het ministerie van Volksgezondheid krijgt steun van veel andere zorgverleners, ziekenhuizen en beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen.

Lage vaccinatiebereidheid

Volgens de artsen heeft de wisselende vaccinatiestrategie van de overheid geleid tot grote angst en twijfel onder kwetsbare mensen in achterstandswijken. „Mensen die toch al beperkte en vaak eenzijdige informatie uit hun omgeving ontvangen, blijken hun keuzes op die angst en twijfel te baseren. Dat is invoelbaar doordat er vooral veel aandacht is voor de zeldzame bijwerkingen, zonder op eenvoudige wijze de gevaren van de ziekte ernaast te zetten.”

De vaccinatiebereidheid is daardoor in die wijken erg laag. Dat terwijl daar de kans om met corona besmet te raken en eraan te overlijden juist relatief hoog is.

Artsen willen grootschalige campagne

Bovendien is de informatie uit de persconferenties van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge volgens Sana en Peeters nogal formeel en bereikt die daarom 35 procent van de bevolking niet. Daarom moet er heldere en toegankelijke voorlichting komen voor „personen die de taal onvoldoende machtig zijn en het niet zo snel kunnen volgen.”

Het medische duo pleit voor een grootschalige campagne via landelijke, maar ook vooral lokale media. Ook willen ze dat de overheid gebruikmaakt van buurt- en clubhuizen, kerken en moskeeën, azc’s en markten om informatie te verspreiden.

„Dé uitweg uit de pandemie is: een groot deel van de bevolking vaccineren”, aldus de artsen. Ze hebben hun pleidooi ook opgesteld als petitie, die vanaf zaterdag kan worden ondertekend.

Reactie ministerie van Volksgezondheid

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten volgende week de huisartsen uit te willen nodigen. Het ministerie wil praten over wat er nog meer kan worden gedaan om alle bevolkingsgroepen te bereiken. „We doen qua communicatie al veel, net als veel gemeenten soms zelfs op wijkniveau”, zegt een woordvoerder. „Als er meer nodig is wat werkt voor bepaalde doelgroepen willen we daar altijd naar kijken, gezien het belang van vaccinatie.”

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is onder meer de basisfolder over corona beschikbaar in tien talen. Daarnaast is er ‘Steffie’, een online-uitleghulp waar in begrijpelijke taal informatie te vinden is.