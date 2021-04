5 films en series die in week 14 op Netflix verschenen: Thunder Force en meer

Ook in week 14 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de nieuwe superhelden van Netflix, de grootste kunstroof ooit en een unieke kinderserie.

De Zweedse film trilogie Snabba Cash heeft deze week een vervolg gekregen. Netflix is met deze franchise aan de haal gegaan en komt met een spannende vervolgserie. Ook speelt de streamingdienst met Thunder Force in op de superhelden-hype en is er voor de detectives onder ons een nieuwe docu over ‘s werelds grootste kunstroof. Verder kunnen jongere kijkers aan de slag met de interactieve film The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You en helpt komiek Jamie Lee jonge stellen door hun bruiloft.

Nieuw op Netflix in week 14

1. Snabba Cash

Serie

Genre: misdaad thriller

Netflix heeft weer een interessante licentie weten binnen te halen. Ditmaal uit Zweden. Het gaat om de Stockholm-trilogie van Jens Lapidus. Deze reeks misdaadboeken werd een aantal jaar geleden verfilmd en kon driemaal op positieve recensies rekenen. Nu blaast Netflix dit misdaadverhaal nieuw leven in met een vervolgserie. Hierin volgen we een ambitieuze zakenvrouw die op zoek is naar rijkdom. Dat hoeft wat haar betreft niet altijd volgens de regels. Al snel belandt ze samen met een charmant bendelid en een probleemtiener in de duistere onderwereld van Stockholm.

2. Thunder Force

Film

Genre: actie komedie

Superhelden zijn hot! Het komt dus niet als een verrassing dat Netflix hier flink in investeert. Vooral de ambitieuze serie Jupiter’s Legacy (die volgende maand verschijnt) maakt indruk. Om je in de tussentijd te vermaken, komt Netflix alvast met de film Thunder Force. Hierin zien we hoe twee vrouwen van middelbare leeftijd opeens een onverwacht superhelden-duo worden. Een bijzonder serum zet hun leven op zijn kop. Ze laten hun gewone leventje achter zich en trekken ten strijde tegen criminelen. Een garantie voor actie en bovenal hilariteit.

3. This Is A Robbery: The World’s Biggest Art Heist

Miniserie

Genre: documentaire

In 1990 liepen twee politieagenten met wapens in de hand het Gardner Museum binnen, een prestigieus museum in Boston. Niet veel later liepen ze opnieuw naar buiten, maar dan met dertien zeer waardevolle schilderijen. De politie stond voor een raadsel. En iedere keer als er een verdachte in het vizier kwam, werd deze dood aangetroffen. Wie zit hierachter? Netflix gaat in de documentaire This Is A Robbery: The World’s Biggest Art Heist op zoek naar antwoord.

4. The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You

Film

Genre: kinderen

Bij Netflix houden ze met iedereen rekening, en dus ook met de jongere kijkers onder ons. Iedere week komen er weer nieuwe kinderseries bij. Deze week zit daar een opvallende nieuwkomer tussen. Op het eerst oog is The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You een gewone tekenfilm, maar dat is zeker niet het geval. Het is namelijk een interactief avontuur. Dit wil zeggen dat kijkers bepalen welke keuzes de personages maken. Het is dus aan jou om Jack en zijn vrienden door een zombie apocalypse te leiden.

5. The Wedding Coach

Serie

Genre: documentaire

Een bruiloft is volgens velen de mooiste dag uit hun leven. Er zit dus behoorlijk wat druk op, en daar kan niet iedereen goed mee omgaan. Gelukkig staat komiek Jamie Lee klaar om jonge stellen te begeleiden. Met behulp van praktische tips helpt deze uitgesproken dame worstelende tortelduifjes bij het plannen van hun bruiloft. Dat leidt tot een hoop hilarische momenten en hopelijk tot ook een romantisch slot.

Vorige week op Netflix

Bekijk hier de vijf nieuwe series en films op Netflix die we vorige week uitlichtten.