Efteling draait historisch miljoenenverlies na ‘slechtste jaar ooit’

De coronacrisis hakt er flink in bij veel bedrijven en zo ook bij de Efteling. Doordat het park in 2020 grotendeels dicht was, heeft het haar slechtste jaar ooit gedraaid en een miljoenenverlies geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de Efteling bekend maakte.

Het attractiepark zag in 2020 haar bezoekersaantallen met maar liefst 45 procent dalen. In 2019 kwamen er nog 5,36 miljoen mensen naar het Sprookjesbos, de Python en Droomvlucht. In 2020 waren dat slechts 2,9 miljoen bezoekers. Dit komt omdat de Efteling in 2020 in totaal veertien weken gesloten was in verband met het coronavirus.

Miljoenenverlies

Tussen 14 maart en 19 mei en 5 en 18 november was de Efteling gesloten. Ook op 15 december gingen de poorten van de ‘Wereld vol wonderen’ op slot. Ook konden veel overnachtingen in de hotels en vakantieparken nabij de Efteling niet doorgaan.

In 2020 had het themapark een omzet van 140 miljoen euro, wat een flinke daling van liefst 38 procent betekent. Ondanks alle kostenbesparende maatregelen die het park heeft doorgevoerd, betekende dat een verlies van liefst 14,5 miljoen euro. Een historisch slecht jaar voor de Efteling dus. Desondanks viel het toch nog relatief mee. In januari werd nog gerekend op een verlies van 17 miljoen euro.

Efteling gered door ‘gezonde financiële basis’

„Door corona moesten we stevig op de rem, maar we zien dat de maatregelen goed effect hebben gehad”, stelt algemeen directeur Fons Jurgens. „Mede dankzij de NOW-regeling van de overheid, onze financiers en aandeelhouder Stichting Natuurpark de Efteling kunnen we voorzichtig, positief vooruitkijken.”

Ondanks de fikse tegenslag ziet Jurgens de toekomst vrolijk in. „2020 was het slechtste jaar ooit, maar de Efteling heeft een gezonde financiële basis opgebouwd, waar we nu de vruchten van plukken”, zegt Jurgens. „Als de vaccins hun werk doen en we vanaf 11 mei weer open mogen, kunnen we tenminste weer gaan opbouwen.” Op 11 mei wil de overheid de tweede stap van het coronastappenplan zetten.

Prijs kaartje Efteling

Waar de prijs van de biertjes op de terrassen omhoog is gegaan doordat brouwerijen het tijdens het sluiten van de horeca moeilijk had, hoeven Efteling-fans niet te vrezen. Ondanks het miljoenenverlies zijn de prijs van een toegangsticket niet omhoog gaan.