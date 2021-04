Veertig procent Nederlanders controleert privéberichten van partner

Even snel checken of er nog opvallende berichtjes zijn binnengekomen op de telefoon van je partner. Of in de Insta-DM. Doe jij dat weleens?

Uit onderzoek van VPNdiensten blijkt dat vier op de tien Nederlanders weleens een appje, mailtje of DM van hun partner leest. De dienst liet Panelwizard een onderzoek uitvoeren onder ruim 1000 Nederlanders met een relatie.

Respondenten hebben soms zelf ook iets te verbergen. Zo houdt ruim 30 procent van de ondervraagden soms digitale berichten achter voor zijn of haar geliefde. Vooral vrouwen zijn achterdochtig. 45 procent van de vrouwen controleert weleens de inbox van hun partner, tegenover 36 procent van de mannelijke respondenten.

Berichtjes verbergen voor partner

Maar, die achterdocht is niet altijd onterecht. Van de mannen verbergt namelijk 36 procent berichtjes voor zijn partner. Onder de vrouwen doet slechts een kwart dit. „Iedereen weet dat je niet zomaar iemands brieven opent, maar voor moderne berichten lijkt zo’n ongeschreven regel niet te bestaan”, zegt Abel Baas van VPNdiensten.nl als opdrachtgever van het onderzoek. „Het duurt vaak even voordat onze fatsoensnormen zich hebben aangepast aan de nieuwste technologie. Uiteindelijk bepalen jij en je partner hoe jullie hiermee om willen gaan. Maak daarom duidelijke afspraken en stel samen grenzen. Alleen zo voorkom je miscommunicatie en de eventuele gevolgen daarvan.”

Meelezen met partner

Of Nederlanders online berichtjes succesvol kunnen achterhouden voor hun partner, is nog maar de vraag. Zo blijkt uit het onderzoek dat een kwart van de ondervraagden weleens stiekem meekijkt als zijn of haar partner aan het appen is. Vooral twintigers maken zich hier schuldig aan, zestigers gluren het minst mee. Deze nieuwsgierigheid verklaart ook waarom zestien procent van de ondervraagden liever niet heeft dat de wederhelft het wachtwoord van hun laptop of telefoon weet.

Baas: „Ook vanuit het oogpunt van dataveiligheid is het verstandig dat je wachtwoorden zo min mogelijk deelt met anderen. Toch geldt: hoe meer je geheimhoudt voor je partner, hoe achterdochtiger hij of zij wordt. Dit betekent niet dat je al je digitale geheimen en toegangscodes op tafel moet leggen. Houd het laagdrempelig en laat je partner af en toe eens een grappig filmpje zien dat je voorbij ziet komen. Als je vriend of vriendin begrijpt dat je gewoon naar vermakelijke content zit te kijken, dan heeft hij of zij geen reden om jaloers te zijn.”

Sociale media

Uit het onderzoek blijkt verder dat sociale media een flinke stoorzender kan zijn binnen een liefdesrelatie. Zo wordt maar liefst zestien procent van de respondenten jonger dan zeventig jaar onzeker als hun partner foto’s van knappe mensen liket op Facebook of Instagram. Met 35 procent hebben vooral twintigers hier last van. Sterker nog, bij maar liefst 31 procent van de jongeren is het gedrag van hun partner op sociale media zelfs reden geweest voor een ruzie.

Baas: „Zelf ben ik niet actief op social media, maar ik kan me goed voorstellen dat stelletjes hier over ruziën. Wanneer ik met mijn partner over straat loopt, kijk ik ook niet ongegeneerd andere vrouwen na. Online gaan we nu eenmaal net wat anders met elkaar om, maar ik weet zeker dat niemand er slechter van wordt als we iets socialer worden op sociale media.”

Alle onderzoeksresultaten lees je hier.