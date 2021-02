Honderden puppy’s besteld bij puppybus… die niet bestaat

Tweehonderd mensen hebben online een puppy besteld. Een puppybus zou het jonge hondje aan de deur afleveren. Zou.

Een puppy bestellen bij een online puppywinkel die jouw nieuwe rashond thuis aflevert? Dat is nog eens een mooie kans, hebben ruim tweehonderd mensen gedacht.

Online winkel met puppy’s bestaat niet

De afgelopen drie dagen reserveerden zeker 215 Nederlanders een hondje bij de zogeheten ‘PuppyExpress’. Maar de puppywinkel bestaat niet. Het is een bewustwordingsactie van House of Animals tegen illegale hondenhandel. De ‘puppykopers’ werd gemeld dat er een oude SRV-wagen met het bestelde hondje voor zou rijden.

De dierenwelzijnsorganisatie zette enkele dagen geleden een advertentie op Marktplaats, zoals veel zogenoemde broodfokhandelaren ook doen. Daarop verwezen ze naar hun website en die werd zeker 15.000 keer bezocht.

Handel in puppy’s moet stoppen

House of Animals hoopt dat Marktplaats door de bewustwordingsactie stopt met het faciliteren van deze hondenhandel. „Marktplaats is een belangrijke schakel in deze handel”, zegt Karen Soeters, oprichter van House of Animals.

Sinds de coronacrisis zijn veel mensen op zoek naar puppy’s. Broodfokkers spelen daarop in door hondjes te importeren uit onder meer Hongaarse puppyfabrieken. Die dieren zijn vaak ziek, niet goed ingeënt en te vroeg bij de moeder weggehaald, zegt de organisatie.

Waarschuwingen hielpen tot nu toe niet

„Ondanks waarschuwingen kopen mensen puppy’s bij broodfokhandelaren”, zegt Soeters. „Met PuppyExpress laten we precies zien hoe broodfokhandelaren te werk gaan.”

Mensen hoeven dan ook geen hondje aan hun voordeur te verwachten. Wel krijgen zij informatie toegestuurd over illegale hondenhandel, aldus de dierenwelzijnsorganisatie. Die hoopt dat mensen broodfokkers uit de weg gaan als ze een hondje aanschaffen.

Oproep over puppy’s aan Marktplaats

House of Animals is vandaag een crowdfundactie gestart om billboards te kunnen plaatsen langs de drukste snelwegen in Nederland. Soeters: „Met de tekst #MarktplaatsBedankt en een foto van puppy’s uit de broodfokhandel willen we Marktplaats dwingen te stoppen met het faciliteren van deze hondenhandel op hun website.”

Marktplaats heeft nog niet gereageerd. Maar dat is al meerdere jaren zo, vertelt Karen Soeters aan Metro. „Vorig jaar heb ik aangifte gedaan tegen deze handel. Een paar jaar geleden hebben we met Marktplaats om tafel gezeten, maar er is niets gebeurd. Nu kom ik qua contact niet meer verder dan de chatbox.”