‘IJsberenhotel’ geopend in China, dierenrechtenorganisaties hebben forse kritiek

China heeft er sinds gisteren een wel heel bijzonder hotel bij. Gasten kunnen er 24 uur per dag levende ijsberen bewonderen. Het hotel was ruim voor de opening al volgeboekt, maar kan ook rekenen op felle kritiek van dierenrechtenorganisaties.

Het hotel opende in het themapark Harbin Polarland, dat in het noordoosten van China ligt. Bezoekers kunnen er het leven in het Noordpoolgebied ervaren. Het hotel, in de vorm van een iglo, is gebouwd rond het binnenverblijf van de ijsberen in het themapark en alle 21 kamers hebben 24 uur per dag zicht op de levende ijsberen. ‘Of je nu eet, speelt of slaapt, ijsberen zullen je gezelschap houden’, staat er in een post op het WeChat-account van het hotel.

Naar buiten

Een woordvoerster van Harbin Polarland benadrukt dat het binnenverblijf maar een klein deel van het totale verblijf van de ijsberen is. Ze laat aan persbureau Reuters weten dat de ijsberen naar buiten mogen wanneer de temperatuur en de luchtkwaliteit dat toelaten.

Maar dierenrechtenorganisaties zijn niet blij met de opening van het hotel. Op foto’s is te zien dat gasten de dieren vanachter glas fotograferen, tot woede van PETA Azië. „Ze horen thuis in het Noordpoolgebied en niet in dierentuinen of zeeaquaria en al helemaal niet in hotels”, zegt voorzitter Jason Baker. „IJsberen zijn zo’n achttien uur per dag actief in de natuur. Ze trekken rond in hun territoria die duizenden kilometers kunnen beslaan en waar ze genieten van een echt leven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Venez observer des ours polaires depuis votre chambre au Harbin Polarland ! Ce parc marin chinois ouvre ses portes cette semaine et propose cette expérience sordide à ses clients… 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/G8iWl7Uc01 — C’est Assez ! (@cestassezfrance) March 10, 2021

Hiaten in de Chinese wet

Volgens de Chinese dierenbeschermingsorganisatie, China Animal Protection Network, kan het hotel juridisch niks verweten worden. „Hiaten in de Chinese wet op de bescherming van wilde dieren laten bedrijven toe zulke dieren zakelijk uit te buiten zonder zich te bekommeren om hun welzijn”, reageerde een woordvoerder, die liever anoniem wil blijven tegenover persbureau AFP.

Dierenrechtenorganisaties roepen mensen op om weg te blijven van ‘gelegenheden die profiteren van dierenleed’. Naast ijsberen leven er ook poolvossen en -wolven in het themapark.