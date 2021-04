Honderden slachtoffers toeslagenaffaire kregen onterecht geen compensatie

Ongeveer vierhonderd ‘toeslagenouders’, oftewel ouders die slachtoffers zijn van de toeslagenaffaire, kregen onterecht geen compensatie. Zij kregen onlangs een bericht dat de Belastingdienst geen reden ziet om aan hen de 30.000 euro compensatie te betalen die slachtoffers van het schandaal beloofd was. Ook blijkt nu dat het kabinet doelbewust informatie over de toeslagenaffaire achterhield.

1350 ouders kregen ook zo’n bericht over de compensatie, maar bij hen is het niet duidelijk of zij ook echt recht hebben op de compensatie.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) meldt dit aan de Tweede Kamer. Zij biedt in die brief haar „excuses aan alle gedupeerde ouders die hierdoor opnieuw in onzekerheid verkeren”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zijn 5 Tweede Kamerleden nodig om een debat en stemming te ontketenen omtrent strafrechtelijke vervolging ministers. Als de Tweede Kamer instemt, volgt een zaak voor de Hoge Raad. Dit is in Nederland nauwelijks voorgekomen, maar de #toeslagenaffaire kan zo niet langer. pic.twitter.com/8CDA1YuYez — Dennis de Witte (@dennis_dw) April 21, 2021

Toeslagenouders

Een grote groep toeslagenouders heeft sowieso recht op compensatie. Zij krijgen die uitbetaald vóór 1 mei, de deadline die het kabinet zichzelf oplegde. Maar bij de 1350 gevallen waarbij het niet zeker is of ze recht hebben op compensatie, is snel beoordeling nodig.

Als blijkt dat een aantal toeslagenouders uit die groep tóch compensatie moet krijgen, gebeurt dat op 12 mei. De Belastingdienst begint vandaag met een ‘herstelorganisatie’, en bellen daarom de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Het gaat om ouders „waarbij de data-analyse ten onrechte suggereerde dat zij voor hun kinderen geen toeslag hadden aangevraagd”, legt Van Huffelen uit. „De fout zat specifiek bij ouders die kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd vóór 2012. Toen werd nog gebruik gemaakt van een ander verwerkingssysteem binnen Toeslagen.”

Veel ouders namen zelf contact op met de herstelorganisatie, kort nadat ze de brief hadden ontvangen. „Ik vind deze fout zeer pijnlijk voor de betrokken ouders, die na jarenlange onzekerheid nu weer met een onjuiste brief worden geconfronteerd”, schrijft de staatssecretaris.

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter

Niet alleen kregen honderden slachtoffers van de toeslagenaffaire dus geen compensatie, nu blijkt ook dat het inmiddels demissionaire kabinet doelbewust informatie achterhield. Ze hielden het parlement expres in het donker, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit een eigen reconstructie van besprekingen in de ministerraad over de toeslagenaffaire.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kabinet Rutte III hard op weg om het eerste te worden dat over één en dezelfde affaire 2x moet aftreden. #toeslagenaffaire https://t.co/8ZQTvY0GP3 — Roger Vleugels (@RogerVleugels) April 21, 2021

Keer op keer klaagden Kamerleden over andere Kamerleden die volgens hen kritisch waren, zoals CDA’er Pieter Omtzigt. Dat gebeurde in kabinetsbesprekingen in 2019. Ministers vonden dat zij het kabinet moesten steunen. Ook maakten ze afspraken om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Daarbij ging het vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

Deze directe tegenwerking van het parlement is vastgelegd in de officiële verslagen van die vergaderingen van het kabinet, bevestigen bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad.