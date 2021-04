Ergernis De Leeuw en paardenstaart van Staverman gaan naar dezelfde plek

Een vroegere ergernis van Paul de Leeuw én de paardenstaart Gijs Staverman gaan naar zelfde plek. Omdat ze namelijk precies hetzelfde zijn. De Leeuw stoorde zich aan de lange staart van radio-dj Staverman in de jaren negentig en knipte hem af. Het harige ding gaat nu naar Beeld en Geluid.

Paardenstaart als handelsmerk Staverman

Paul de Leeuw knipte de staart eind 1994 af in een aflevering van zijn programma De Scheeuw van de Leeuw. Toentertijd was de staart het ‘trademark’ van de populaire dj. Staverman bekende eerder deze week in zijn uitzending dat hij de staart nog steeds in zijn bezit heeft.

Conservator Wytze Koppelman van Beeld en Geluid sloeg hier meteen op aan. „We hebben niet veel haar in onze collectie”, stelde hij in gesprek op NPO Radio 2. „En er zit een interessant verhaal aan vast: dj’s die hun wilde haren verliezen. Gijs was niet de eerste en de laatste die dat overkwam. Dat willen wij graag symboliseren en vastleggen.”

Staverman zegt zeer vereerd te zijn. Het is nog niet bekend wanneer de paardenstaart daadwerkelijk in de vitrines van Beeld en Geluid te zien zal zijn.

Paul de Leeuw over ergernis

Ook Paul de Leeuw is vereerd dat de paardenstaart die hij bijna dertig jaar geleden afknipte een plek krijgt in het Instituut voor Beeld en Geluid. „Ik vond die staart van Gijs toen verschrikkelijk”, stelt De Leeuw. „Ik ben vereerd dat het uitvoeren van deze actie naar aanleiding van mijn ergernis nu mediageschiedenis wordt. Ik neem aan dat hij naast de marmot van Marc Marie, de songfestivalstaart van Sandra Reemer en het tv-babe-kapsel van Leco Zadelhoff komt te hangen.”

Paardenstaart op Twitter

Op Twitter wordt met huilen-van-het-lachen-emoji’s gereageerd. „Zo, nu kan ik rustig sterven”, lacht iemand. Anderen blikken met weemoed terug op de nineties. „Weet je nog…”



