Het vorige week opgegraven Gelders skelet is tóch niet al 2000 jaar oud

Het credo van een archeoloog staat meestal haaks op dat van een man in z’n midlifecrisis: hoe ouder hoe beter. Zo werd het ontdekte skelet vorige week geschat op wel tweeduizend jaar oud. Maar het blijkt nu toch wat minder oud. Bijzonder is de vondst wel.

Het skelet dat archeologen vorige week aantroffen bij een dijk langs de Waal in het Betuwse dorp Oosterhout, komt uit de vroege Middeleeuwen. De botresten stammen uit de periode 500 tot 900 na Christus. Graven uit deze Merovingische of Karolingische periode worden zeer zelden gevonden, zeggen de archeologisch onderzoekers.



Skelet wel/niet uit de Romeinse tijd

De overleden persoon lag in een graf op slechts een meter diepte en de onderzoekers dachten eerst dat het persoon/skelet uit de Romeinse tijd zou stammen. „Het skelet is tussen de 1500 en 2000 jaar oud”, zei archeoloog Eric Norde vorige week tegen Omroep Gelderland.

Al had hij toen al wel zo zijn twijfels bij de Romeinse tijd. „Dat zou bijzonder zijn, want doden werden toen over het algemeen gecremeerd en niet begraven.” Ook als het skelet uit de vroege middeleeuwen komt, zou dat volgens de archeoloog bijzonder zijn, omdat er in de regio nauwelijks vondsten uit die tijd zijn gedaan. „Smullen voor archeologen“, omschrijft iemand het treffend op social media.



Bij het skelet werd een klomp roest aangetroffen dat voor onderzoek meteen naar het laboratorium ging. Norde sprak vorige week al de hoop uit dat uit röntgenbeelden duidelijk zou worden hoe oud het lichaam is. Behalve ze opgraven, is de archeoloog ook niet voor een gat te vangen: „Mocht dat niet lukken, moeten we de botten zelf gaan dateren.”

Onderzoek klomp roest

Gelukkig biedt het onderzoek soelaas en de klomp roest die bij het skelet werd gevonden, toont aan dat het graf tussen 500 en 900 gedolven moet zijn. De klomp bleek eigenlijk een gesp uit die tijd te zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen of de gevonden botten van een man of een vrouw waren en waaraan de persoon is overleden.



Opgegraven skelet langs Waaldijk stamt uit de vroege middeleeuwen https://t.co/wypIEvoG5b pic.twitter.com/XslowahC47 — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) April 2, 2021

Nog meer opgravingen

Het skelet was niet de eerste ontdekking: er werd al een boerenerf wél uit de Romeinse tijd aangetroffen. „Daarbij ging het voornamelijk om houten resten van de boerderij. Ook hebben we resten van een waterput aangetroffen.” Geen slechte weken dus, archeologisch gezien.

Archeologische vondsten

Waterschap Rivierenland versterkt de dijk langs de Waal bij Oosterhout over een lengte van 15 kilometer. Omdat in die omgeving vaker oudheidkundige vondsten zijn gedaan, onderzoeken archeologen het gebied voordat de graafmachines komen.