Jongeren CU, D66 en CDA: Rutte mag niet aan formatietafel

De dag na het heftige debat over de uitgelekte notities van ex-verkenner Kajsa Ollongren en Nederland neemt de schade op. 72 Kamerleden voor een motie van wantrouwen, alleen de VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet. Op social media veel ongeloof, maar niet alleen daar. Ook de jongerentak van CU vindt dat Rutte weg moet. D66- en CDA-jongeren willen hem in ieder geval niet aan de formatietafel.

PerspectieF, de jongerenvereniging van CU, zegt dat die partij vóór de motie van wantrouwen tegen demissionair premier Mark Rutte had moeten stemmen gisteren. Hadden ze dat gedaan, dan was de motie aangenomen en zou Rutte moeten stoppen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat gister gebeurde is gewoon ongelofelijk shockerend. Vooral @SigridKaag die Omtzigt samen met CDA (notabene zijn eigen partij) en de CU gewoon de grond ingeboord hebben… Er is wat zwaar mis met dit land #motievanwantrouwen pic.twitter.com/y4HfMeDMYh — Tom (@Eriswatmis) April 2, 2021

‘Rutte geen geloofwaardig leider meer’

Wat het bestuur betreft is er gisteren tijdens het debat „een fout” gemaakt, schrijft PerspectieF-voorzitter Bina Chirino. „We hadden graag gezien dat er voor de motie van wantrouwen gestemd was. Het vertrouwen in Mark Rutte is volgens ons weg. Regeren met de VVD kan nog wel, maar zonder Mark Rutte”, schrijft Chirino. „We vinden hem geen geloofwaardig leider van Nederland meer.”

Er gaat ook nog een brief rond aan CU-leider Gert-Jan Segers, onder de leden van de jongerentak van de partij. Die brief is een stuk feller van toon dan de verklaring van het bestuur. „Het vertrouwen is in u gelegd door mensen die geloven in handelen vanuit integriteit, vanuit onze gezamenlijke normen en waarden”, staat in de brief. „En u hebt ons diep teleurgesteld. U hebt gehandeld vanuit angst, niet vanuit hoop. Dit is ons blijken van sterke afkeuring.”

Chirino zegt in de verklaring dat het bestuur niet achter de brief staat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuws: Deze brief gaat rond in PerspectieF (jongerentak ChristenUnie)-appgroepen. Wordt driftig ondertekend door een hoop leden. Meer actueel Haags nieuws via: https://t.co/pqWe9Wx8uI#motievanwantrouwen #GoedeVrijdag #ChristenUnie pic.twitter.com/SWj9YRq9Tp — Gershon Osnabrugge (@GershonOsnabru1) April 2, 2021

Ook jongeren D66 en CDA sluiten Rutte buiten

Naast PerspectieF laten ook de Jonge Democraten (D66) en het CDJA (CDA) weten dat ze Rutte er niet meer bij hoeven hebben, aan de formatietafel. Volgens de Jonge Democraten was de motie van wantrouwen „absoluut een optie om te overwegen”. Zij hebben er echter wel begrip voor dat D66-leider Sigrid Kaag uiteindelijk koos voor een motie van afkeuring. Ze vinden het vooral „belangrijk dat er wordt doorgepakt. Mark Rutte mag geen premier meer worden en zich niet meer met de formatie bemoeien”, meldt een woordvoerder.

Voor het CDJA is de motie van afkeuring voldoende. „De boodschap van de motie was duidelijk. Het is niet denkbaar dat het CDA met Rutte om tafel gaat”, laat een woordvoerder weten. Een motie van wantrouwen was volgens het CDJA niet gepast. „Die is bedoeld tegen bewindspersonen en de motie van afkeuring richtte zich op Rutte als VVD-leider.”

‘Broedermoord’

Op social media ook veel verontwaardiging, vooral van mensen die wakker werden met de verwachting dat Rutte afgetreden zou zijn. Zo spreken mensen van „broedermoord” door Hoekstra (CDA), en vinden mensen het schandelijk dat alle collega’s van Pieter Omtzigt hem laten vallen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoekstra pleegt politieke broedermoord door de #motievanwantrouwen niet te steunen. 5 van de 15 zetels heeft het CDA door de voorkeursstemmen voor Pieter Omtzigt. Met die 5 zetels was er een meerderheid en Rutte weg…

maar Hoekstra heeft liever Rutte verder dan Omtzigt terug. — Sicco van Hoegee (@SiccoVanHoegee) April 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@cdavandaag stemt VOLTALLIG tegen de #MotieVanWantrouwen. ALLE collega's van #Omtzigt laten hem vallen. Niet alleen @WBHoekstra, van wie het verwacht mag worden. Maar ALLE Kamerleden van het CDA. Stuk voor stuk. Allemaal. En op 3 stemmen na blijft @markrutte zitten. — Martijn de Riet (@mdradvies) April 2, 2021

Maar er is ook ruimte voor humor, bijvoorbeeld de nieuwe slogan van de VVD: „In dit land maken we fouten, geven we fouten toe, en maken we ze opnieuw.” En Rutte vindt zichzelf nog steeds geloofwaardig, maar volgens Brian is hij wel de enige.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook andere partijleiders zijn niet blij met de tegenstemmers, zo blijkt.