De 5 favoriete podcasts van… Domien Verschuuren

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Domien Verschuuren.

Domien Verschuuren (1988) is dj bij radiostation Qmusic. De podcast Man, man, man, die hij met zijn vrienden Chris Bergström en Bas Louissen maakt, is een van de best beluisterde podcasts van Nederland. Voor Metro geeft hij zijn favoriete podcasts prijs.

1. ThemeTalk

„Eigenlijk is dit een tip van niks. Deze podcast wordt gemaakt door Thomas en Maurice en gaat (voornamelijk) over pretparken en themaparken over heel de wereld. Van De Efteling in Kaatsheuvel tot DisneySea in Tokyo en alles daar tussenin. Behoorlijk niche, maar ontzettend goed en leuk gemaakt. Met kennis van zaken!”

2. Elektra Podcast

„Comedian Wouter Monden interviewt zijn collega’s over hun meest memorabele optredens. Niet omdat die zo goed gingen, maar juist omdat hij op zoek is naar de pijn. Over sterven op het podium door een zaal die niet wil, plassen in een emmer omdat er geen kleedkamer voor je is en urenlang onderweg zijn voor een optreden dat kut is. Genieten.”

3. Fuck wijn

„Geweldig nieuw project van Utrechtse bierbrouwer Ronald van de Streek en bestseller-auteur Ronald Giphart. Een podcast over bier! Alle soorten, alle smaken. Iedere twee weken schuift er een gast aan die niet per se voorzien moet zijn van enige kennis. De liefhebberij spat uit je speakers. Proost!”

4. De Broadcast

„Een podcast over markante figuren uit de Nederlandse mediawereld. Patrick en Peter interviewen gasten die niet altijd bovenop de stapel liggen als het gaat om langere gesprekken. Een leuk inkijkje in het leven van stemmen en gezichten die je al zo lang op radio en televisie hoort/ziet.”

5. Poespas de podcast

„Een beetje de vrouwelijke tegenhanger van wat wij doen met Man man man, de podcast. Drie vrouwen van rond de dertig jaar die aan de hand van een pot met vragen het leven met elkaar bespreken. Inclusief hilarische anekdotes. Niet geheel toevallig gemaakt door onder andere de vriendin van Chris.”