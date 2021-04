Kinderen van Ruinerwold weer om stil van te worden, vindt ook de kijker

Poeh, ook de tweede aflevering van De Kinderen van Ruinerwold kan de boeken in als ‘ongelooflijk’. Dat vonden de tv-kijkers ook en het waren er veel. Op sociale media regende het berichtjes over hoe bijzonder en verbijsterend de docu is.

In de vierdelige docuserie praat documentairemaakster Jessica Villerius met de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. De man wordt ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. De vorige maand werd besloten dat D. niet wordt vervolgd, omdat dat door zijn slechte gezondheid onzinnig is.

Heel veel kijkers voor Kinderen van Ruinerwold

De Kinderen van Ruinerwold trekt heel veel kijkers. Gisteravond waren het voor de BNNVARA-reeks 1,3 miljoen. Dat aantal ligt ongeveer gelijk met de eerste aflevering. Alleen de journaals van NPO 1 en RTL 4 trokken nog meer belangstelling op de tv-avond.

Vorige week bekeek Metro de aftrap van de reeks alvast vooruit. De conclusie na kijken: De Kinderen van Ruinerwold is indrukwekkend. Van de vier oudste kinderen die Jessica Villerius sprak, waren er drie de boerderij waarin zij werden vastgehouden al jaren ontvlucht. Dat zijn Sin (31), Mar Jan (30) en Edino (28). De vierde is Israel Jan, of kortweg Jan (27). Hij is de zoon die het ‘balletje’ van de ontruiming van de boerderij aan het rollen bracht. De andere vier kinderen en ook hun vader kregen de kans om de afleveringen te zien. Daar hebben zij geen gebruik van gemaakt.

Eenmalige het verhaal vertellen

De zaak Ruinerwold kwam in het najaar van 2019 aan het licht. Media vanuit de hele wereld wilden het verhaal van de vastgehouden kinderen brengen. Zij besloten dat verhaal eenmalig te doen. Daarvoor werd Jessica Villerius benaderd. De documentairemaakster kon enkele weken na de ontdekking al beginnen met filmen.

Meerdere verhalen waren gisteravond bijzonder te noemen. Dat Gerrit Jan van D. ‘geesten in zijn kinderen liet indalen’ bijvoorbeeld. Mar Jan vertelt dat dat bij haar nooit lukte. Haar vader keek daarom op haar neer. Haar broer Edino kreeg regelmatig de geest van hun overleden moeder. In vrouwenkleding moest hij naast zijn vader soms over straat in Meppel. Hij vond dat vreselijk omdat hij in Meppel op school zat. Gerrit Jan van D. dreef dit zo ver door dat Edino naast hem moest slapen. En ja, seksuele handelingen volgden dan ook. Daarover werd gisteren in De Kinderen van Ruinerwold overigens verder niets verteld.



De oudste kinderen #Ruinerwold komen over als wijze mensen en dat zijn de andere kinderen ongetwijfeld ook. Ieder heeft een eigen verhaal met eigen herinneringen en visie. Dat allemaal mag er gewoon zijn, ookal is die verschillend. Ik wens alle kinderen alle geluk van de wereld. — Dees (@caseofdees) April 1, 2021

Het verhaal van Jan en het café

Zeer interessant in de tweede De Kinderen van Ruinerwold is het verhaal van Jan. Hij zorgde ervoor dat de wereld van het onwaarschijnlijke verhaal kwam te weten. Gisteravond las hij fragmenten voor uit zijn dagboek om duidelijk te maken hoe dat ging. Hij was al eerder naar Ruinerwold gelopen en had staan staren naar de gasten van café De Kastelein. Toch keerde hij terug naar huis. Na een straf (drie dagen zonder eten buiten blijven) vond hij dat het genoeg was, hoe bang ook voor zijn vader en de gevolgen. Nu belandde hij wel in De Kastelein, waar hij zijn verhaal deed aan de barman. Wat hij niet wilde, gebeurde: de politie zette hem thuis af en zou de zaak later uitzoeken.



Ik echt kan wel janken 😭 #dekinderenvanruinerwold

Die arme kinderen toen, jonge mensen nu

Dat ze als volledig onschuldige slachtoffers van hun vaders geestesziekte nog steeds geplaagd worden door schuldgevoelens en worstelen met verwijten breekt m'n 💔 😔#kinderenvanRuinerwold — Gian de B. (@GiBordo) April 1, 2021

Wachten op derde Kinderen van Ruinerwold

Bij de boerderij zag Jan zaklantaarns. Dat gebeurde anders nooit, dus zijn ontsnapping was ontdekt. Hij besloot te gaan lopen, nu in de richting van Meppel. In de nacht stond hij op een viaduct en overwoog daar vanaf te springen. Hij liep door en belandde op een bankje voor het politiebureau van Meppel. Een agent wist meteen wie Jan was. Die had net het verhaal gelezen dat een collega na het cafébezoek had opgetekend. Jan: „Hij gaf me een kopje koffie. Een koffie die ik nooit meer zal vergeten.”



Heftig. Bizar. Niet te bevatten en wat ongelofelijk is de docu #kinderenvanRuinerwold Dat dit kan ! Dat dit kan in Nederland !

En wat ongelofelijk moedig van de 4 oudste kids zeg, om op deze manier hun verhaal te doen. Respect. Vraag me alleen af hoe zij ooit weg zijn gekomen — Bjørn R. (@Bj6ro) March 31, 2021

Veel mensen kunnen niet wachten op aflevering drie. De Kinderen van Ruinerwold is volgende week woensdag weer op NPO 1 te zien.