Bijna kwart Britse coronadoden overleed niet direct aan het virus

Bijna een kwart van de Britten die officieel zijn geregistreerd als coronadoden, is eigenlijk niet aan Covid-19 overleden. Dat constateert het Britse Bureau voor de Nationale Statistiek (ONS).

In een nieuwe aanvulling van het ONS staat volgens Britse media dat het om 23 procent gaat.

Wel in lijst coronadoden

Die mensen waren wel besmet met het coronavirus, maar ze stierven niet als direct gevolg van het virus. Als eerste doodsoorzaak staat er dan een andere aandoening aangegeven. Maar ze staan wel in de lijst coronadoden, omdat ze op moment van overlijden dus ook corona hadden. Dat berichtten The Daily Mail en de Telegraph.



Grote druk versoepelingen

De mededeling komt terwijl het aantal sterfgevallen dat aan het virus wordt geweten, in heel het Verenigd Koninkrijk keldert. Zo zijn er gisteren 23 coronadoden geregistreerd in Groot-Brittannië. Tegelijkertijd staat premier Boris Johnson onder grote druk om hard op te schieten met de versoepelingen die hij heeft beloofd. Parlementariërs uit Johnsons eigen Conservatieve Partij dringen er nu op aan dat hij zijn schema aanpast en met alle versoepelingen eerder begint dan hij nu voorziet.

Maandag mochten horeca in de openlucht en niet-essentiële winkels weer openen volgens de routekaart van de regering. Johnson waarschuwde dat de besmettingen komende weken zullen toenemen als mensen massaal met vrienden en familie afspreken in pubs en parken.

Geen haast

Johnson wil echter geen haast maken met versoepelingen. Hij denkt dat de daling van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en coronadoden in het land vooral te maken heeft met de beperkingen die zijn regering oplegt, en niet de snelle vaccinatiecampagne. Dat zei hij in een gesprek met Sky News.

„Het is belangrijk dat iedereen begrijpt dat de daling van die getallen niet is bereikt door de inentingscampagne”, aldus Johnson. „Die helpt wel, maar het meeste werk om het virus te bestrijden is gedaan door de lockdown.”