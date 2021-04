Kabinet ‘iets positiever’ over doorgaan mogelijke versoepelingen

Het demissionaire kabinet is ‘iets positiever’ over het doorgaan van mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen op 28 april dan de afgelopen dagen het geval was. Dat zeggen ingewijden na afloop van het Catshuisoverleg van vandaag.

Of de terrassen echt opengaan en de avondklok ingetrokken wordt, moet nog blijken. Hoewel de ontwikkeling van het coronavirus gunstiger verloopt dan werd verwacht, wil het kabinet de cijfers de komende twee dagen nog afwachten voor er aankomende dinsdag echt besluit valt. De komende dagen zijn er nog overleggen, onder meer met de burgemeesters.

Rutte eerst somber over versoepelingen

Deze week was premier Rutte somber over de kans dat de eerste fase van versoepelingen op 28 april ook echt door kon gaan. Ook zei de premier dat het nog wel tot mei zou kunnen duren. Eerder werden de versoepelingen vanwege de hoge besmettingscijfers een week verschoven van 21 naar 28 april.

De eerste versoepelingen in het openingsplan zijn een einde maken aan de avondklok, de terrassen heropenen en de detailhandel meer mogelijkheden bieden. Ook mogen mensen in de eerste fase in het plan weer twee bezoekers thuis ontvangen in plaats van één. Dinsdag volgt er een persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge.

Meer nieuwe besmettingen dan gisteren

Hoewel versoepelingen in zicht lijken, steeg het aantal nieuwe besmettingen vandaag wel. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend werden er 8600 nieuwe coronagevallen geregistreerd door het RIVM. Een etmaal eerder waren dat er 8301. Dat aantal is bijgesteld, aanvankelijk ging het om 8336 nieuwe positieve tests.

Ook het aantal ziekenhuispatiënten steeg weer. Vandaag liggen er in totaal vijftig coronapatiënten meer in Nederlandse ziekenhuizen vergelijken met gisteren. In totaal zijn er nu 2478 patiënten opgenomen. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensivecares nam het aantal coronapatiënten met zes toe, tot 808. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met 44 naar 1670.

Bijna 1,4 miljoen Nederlanders zijn positief getest sinds het begin van de uitbraak. Van bijna 17.000 mensen staat vast dat ze aan het virus zijn overleden. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne nam het aantal sterfgevallen flink af, tot vorige week zo’n twintig per dag.