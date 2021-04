Filipijnse kustwacht stuit op gigantische schelpen met waarde van 25 miljoen dollar

De Filipijnse kustwacht heeft mega schelpen ter waarde van 25 miljoen dollar (zo’n 21 miljoen euro) in beslag genomen. Het is volgens de kustwacht de grootste illegale vangst in de regio ooit.

De kustwacht stuitte op de gigantische schelpen tijdens een gezamenlijke actie tegen het illegaal vangen van de schelpdieren. De reusachtige schelpen staan onder locals bekend als ‘taklobo’.

117 gigantische schelpen

In totaal vond de kustwacht 117 van de gigantische schelpen, die samen zo’n ruim 16.000 kilo wegen, aan de oevers van Sitio Green Island. Vier mensen zijn gearresteerd. Eén van hen beweerde dat het kantoor van de Filippijnse president en het Bureau of Fisheries and Aquatic Resources toestemming hadden gegeven voor het vangen van de schelpen, maar kon dat niet bewijzen.





Het is op de Filipijnen verboden om de gigantische schelpen te vangen, te verzamelen, te transporteren, te verkopen, of te kopen. Dat geldt trouwens voor meer dieren. Iedereen die bedreigde, in het wild levende dieren doodt of vernietigt, kan twee jaar gevangenisstraf of een boete van 410 dollar krijgen.

Bescherming voor andere dieren

De reuzenschelpen worden met uitsterven bedreigd en het kan jaren duren voordat ze zo groot worden. De dieren kunnen wel honderd jaar leven en hun schelp helpt om het zeeleven in stand te houden en algengroei tegen te gaan doordat ze andere zeedieren bescherming bieden, schrijft CNN. Het is de derde keer in korte tijd dat de kustwacht stuit op illegaal gevangen schelpdieren.