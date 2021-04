Horeca kan groothandel niet altijd betalen: bier en saus over datum

Het is aftellen geblazen. Nog twee nachten dromen over bier en bitterballen op het terras en dan mogen we weer, en het wordt nog best aardig weer ook. De horeca is er al druk mee, maar het gaat nog niet bij iedereen van een leien dakje.

Nu woensdag de terrassen opengaan komt de horecabranche weer in beweging, maar helemaal vanzelf gaat dat niet. Groothandels moeten de voorraden nogal eens voorschieten, omdat horecabazen simpelweg niet genoeg geld op hun bankrekening hebben staan. Dat heeft branchevereniging Samenwerkende Horeca Groothandels Nederland (SHGN) gezegd tegen BNR Nieuwsradio.



Horeca en houdbaarheidsdatum

Bier, frisdranken, sauzen, sappen: al deze producten zijn tijdens de horecasluiting over de houdbaarheidsdatum gegaan en ondernemers moeten nu al die voorraden in één keer aanvullen, zegt Hans van der Eijk. Hij is eigenaar van horecagroothandel Hocras en bestuurslid van de SHGN. „Vooral kleinere horecaondernemers kunnen de rekening voor het inkopen van de voorraden niet altijd in één keer betalen.”

Regeling treffen

Maar de meeste horecazaken slagen er wel in hun nieuwe voorraden in één keer te betalen. BNR sprak ook met Cor Jongens, eigenaar van horecagroothandel VHC Jongens. Hij heeft zijn klanten opgeroepen om ook voorraden in te kopen als ze de rekening nog niet kunnen betalen. „Dan gaan we een regeling treffen. Het is in het belang van iedereen om weer open te gaan en de klanten tevreden te stellen.”

Biertjes duurder



Als je komende woensdag op een terras een biertje bestelt, is de kans groot dat deze duurder is dan voor de lockdown. https://t.co/s9J1uFwtyl — Metro (@Metro) April 24, 2021

In het kader van klanten tevreden stellen, is het niet heel handig van de brouwerijen dat ze de bierprijs omhoog hebben gegooid. De prijs van een pilsje zal ongeveer zo’n 25 cent hoger liggen dan eerst. Dit betekent dat je per biertje al snel drie euro betaalt.

Deze prijsverhoging komt niet door de horecazaken, maar wordt veroorzaakt door de brouwerijen. Zo verhoogden AB InBev en Swinkels de prijs van het gerstenat eerder deze maand al met 3,5 procent. AB InBev is de brouwerij van Jupiler en Hertog Jan. Swinkels is de brouwerij achter Bavaria. Ook Grolsch en Heineken gaan een prijsstijging doorvoeren. Zo zal Grolsch 4 procent meer rekenen en laat Heineken de prijzen met 3 procent stijgen.