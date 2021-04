Je eigen palazzo voor een prikkie: voor slechts 1 euro woon je prachtig op Sicilië

Heb je moeite met het vinden van een huis in Nederland vanwege de torenhoge prijzen? Misschien is een Italiaans avontuurtje iets voor je! Het Italiaanse dorpje Castiglione di Sicilia biedt 900 huizen aan voor een spotprijsje. De goedkoopste huizen krijg je al voor…. 1 euro!

Al jaren kampen Italiaanse dorpen met het wegtrekken van inwoners naar de buurt van grote steden. Veel dorpen vervallen en worden heuse spookdorpen. Al eerder kwamen Italiaanse burgemeesters met ludieke acties om hun dorp nieuw leven in te blazen: huizen voor 1 euro, drie jaar lang 700 euro handje contantje per maand of 8000 euro per jaar als je een bedrijf begint.

Leegloop Castiglione di Sicilia

Ook burgemeester Antonino Camarda van het Siciliaanse plaatsje Castiglione di Sicilia wil het verpauperen van zijn dorp tegengaan. Begin 1900 woonden er nog 14.000 mensen, vandaag de dag nog een kleine 3000. Veel huizen zijn verlaten en vervallen. Het plekje staat boordevol historische, pittoreske huisjes die soms al eeuwenlang meegaan.

Voor 1 euro kan iedereen die dat maar wil zo’n huis kopen. En dan woon je niet op een beroerde plek. Castiglione di Sicilia ligt aan de voet van de Etna op het eiland Sicilië en binnen drie kwartier sta je op een prachtig strand aan de Ionische Zee.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Renovatie

Natuurlijk zit er een klein addertje onder het gras. Voor 1 euro heb je wel een bouwval. Wil je een huis dat in een wat betere staat is, betaal je 4000 tot 5000 euro, maar dan hoef je ook weinig te verbouwen. Ook niet verkeerd. Mocht je één van de huizen willen bemachtigen, moet je wel met een goed plan aankomen. Je nieuwe paleisje moet binnen drie jaar namelijk gerenoveerd zijn.

Je hoeft geen aanbetalingen te doen om te kunnen renoveren, maar je moet wel een verzekering afsluiten van 4000 euro. Een voordeel is dat de belastingen in Sicilië relatief laag zijn en je een belastingkrediet van 110 procent kunt krijgen als je je huis milieuvriendelijk renoveert.

Enorme interesse in Castiglione di Sicilia

De actie lijkt aan te slaan, want de burgemeester van Castiglione di Sicilia heeft al e-mails gekregen van mensen wereldwijd die wel interesse hebben in een Siciliaans optrekje. „Ook nemen we contact op met oude bewoners of ze interesse hebben in het terugkopen van hun oude woning.”