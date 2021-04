GGD faalde: ‘Was niet voorbereid op een pandemie’

Voor de coronapandemie toesloeg, is er uitgebreid gewaarschuwd dat de GGD’en niet klaar zouden zijn voor een pandemie. Toch is er niks met die informatie gedaan. Mede daarom, door een falende GGD, kon het coronavirus zich verder verspreiden in Nederland.

Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek waarvoor volgens de krant ruim honderd bronnen zijn geraadpleegd, onder wie meerdere (ex-)GGD-directeuren.



De #GGD's waren vanaf het begin vd pandemie al nagenoeg kansloos. Hoezeer ze ook hun best probeerden te doen.

Qua uitvoering had de politiek het over moeten laten aan 3 partijen:

1-GGD, 2-huisartsen, 3-ziekenhuizen

Nu liepen ze telkens achter het politieke #zwalkbeleid aan. — It's Jet – #WaarisdeCoronazwabber (@ItsJet) April 17, 2021

‘Infectieziekten zijn voorbij’

Ruim 21 jaar, al sinds 2000, staan er waarschuwingen in rapporten over mogelijke pandemieën. Daarin staat dat Nederland „onvoldoende is voorbereid”. Draaiboeken zijn „ondermaats”, opschaling „niet verzekerd”, terwijl omstandigheden die pandemieën veroorzaken „steeds nadrukkelijker aanwezig zijn”, schrijft de krant.

De kabinetten-Rutte hebben het gevaar van infectieziekten onderschat, zeggen meerdere (ex-)GGD-directeuren. „Bewindslieden vonden onze waarschuwingen belachelijk. ‘Infectieziekten zijn voorbij’, zei een bewindsman me letterlijk”, zegt Paul van der Velpen, 22 jaar directeur van drie GGD’en.

Eind jaren 80 werden GGD’en ondergebracht bij gemeenten, zonder duidelijke eisen en geld. Volgens oud-topambtenaren is dat een van de hoofdoorzaken van de problemen. Oud-RIVM-topman Roel Coutinho: „Dat is het nadeel als je GGD’en onderbrengt bij gemeenten. Die kijken altijd: waar kan ik het met minder doen.’’



Zomaar een greep uit het nieuws van vandaag: falende GGD, achterstanden zedenrecherche extreem opgelopen, RIVM weet nog niet of P1 in NL ook besmettelijker is, 8 man in quarantaine op Rhodos… het is een teringzooitje! — Jenneke Koehorst-Hamers (@JennekeKoehorst) April 17, 2021

‘GGD-directeuren wilden niet weten dat ze niet voldeden aan eisen’

In 2015 al schreef Jos van de Sande een rapport dat 21 van de 25 GGD’en onvoldoende artsen en/of verpleegkundigen infectieziektebestrijding hadden. Van de Sande was jarenlang het hoofd infectieziektebestrijding bij GGD Hart voor Brabant. Volgens hem zou zijn rapport in een la zijn beland. „GGD-directeuren wilden niet weten dat ze niet voldeden aan de formatie-eisen. In officiële verslagen staat nooit het naadje van de kous.’’

Door onderbezetting zou bron- en contactonderzoek niet goed zijn uitgevoerd. Bovendien waren GGD’en tijdens de pandemie op cruciale momenten onbereikbaar voor artsen, specialisten, school- en verpleeghuisdirecteuren. Een arts-microbioloog die bij een van de allereerste coronapatiënten van Nederland was, kreeg de GGD pas een dag later te spreken: „Het leek wel Jiskefet.”