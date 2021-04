Beau gaat de mist in met vraag over de vader van Frans Bauer

Oef, een pijnlijk momentje voor Beau van Erven Dorens gisteren, tijdens zijn eigen talkshow Beau. Tot twee keer toe vroeg hij of de vader van zanger Frans Bauer al gevaccineerd is. Dat gaat echter lastig, want de vader van Bauer is overleden. Bauer antwoordde dan ook enigszins ongemakkelijk dat zijn vader al heel wat jaren overleden is. In 2015 nam de zanger afscheid van hem.

Eerder in het programma vroeg de presentator al aan Bauer of hij blij was dat hij weer kon knuffelen met zijn vader. De zanger probeerde daar overheen te praten, maar Beau vroeg door. „Heeft je vader al prikken gehad?”. Toen moest Bauer wel duidelijk maken dat zijn vader niet meer leeft.

Toen Beau doorhad dat de vader van Bauer overleden is, slaakte hij een kreetje van paniek. „Wat een domme vraag. Wat een flater”, zei de presentator. Hij bood nog twee keer zijn excuses aan. De zanger ging er goed mee om: „Ja, dat kan gebeuren, dat maakt toch niet uit.”

Mariska en Frans Bauer waren te gast om te praten over hun nieuwe reisprogramma, maar Van Erven Dorens wilde het eerst nog even over de vaccinaties hebben.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh oh Beau, wat een flater.

"Heeft je vader z'n vaccinatie al gehad"

Frans Bauer: "Nee. Mijn vader is overleden". #beau — Kapitein Imca Drommel 🏎 (@imcadrommel) April 16, 2021

1,35 miljoen mensen zagen Beau de mist ingaan

Goed en slecht nieuws voor Beau: zijn programma is de best bekeken talkshow van gisteravond, maar dat betekent ook dat 1,35 miljoen mensen hem de fout zagen maken. Op Twitter raken mensen dan ook amper uitgepraat over het fragment. Maar vooral de manier waarop Bauer ermee omgaat, oogst flink wat lof. „Wat is die Frans Bauer toch een absolute klasbak. Zo gerelaxt nadat van Erven Dorens een gruwelijke mispikker maakt. Geen scene, gewoon doorgaan. Topvent.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is die @fransbauer_ toch een absolute klasbak. Zo gerelaxt nadat van Erven Dorens een gruwelijke mispikker maakt. Geen scene, gewoon doorgaan. Top vent. — Kapitein Iglo. (@VanBokkum) April 17, 2021

„Niet handig van Beau. Wel handig opgevangen en gereageerd door Frans. Top eigenlijk. Van pijnlijk naar menselijk. Imperfectie is ook mooi”, schrijft een andere kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet handig van Beau. Wel handig opgevangen en gereageerd door Frans. Top eigenlijk. Van pijnlijk naar menselijk. Imperfectie is ook mooi. ❣ #beau #fransbauer — Edith_van_G (@Edith_van_G) April 16, 2021

Vader Frans Bauer

In 2015 overleed Chris Bauer, de vader van Frans Bauer, onverwacht. Hij had al langer een broze gezondheid, leed aan COPD en en longkanker. Uiteindelijk stierf hij aan een hartstilstand. Volgens sommige kijkers had Beau zich wel een beetje mogen „inlezen”, anderen voelen juist ook met hem mee. „Beau zal zich echt heel ongemakkelijk gevoeld hebben, dat is ook een gevoelsmens.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#beau doet een soort van Henk Krolletje aan Frans Bauer vragen of zijn vader al gevaccineerd is is al enige tijd geleden overleden Beau, een beetje inlezen kan geen kwaad — Jansen & Janssen (@bolhoedjansen) April 17, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beau zal zich echt heel ongemakkelijk gevoeld hebben , dat is ook n gevoeld mens — Carla Schot (@scotelcarla) April 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@BeauvanED Gebeurt jou nooit. Geen punt. Jij hebt enorm veel credits, ook bij @fransbauer_ Dat weet ik zeker. Kan gebeuren! — Henk La Grand (@henk1960bar) April 16, 2021

Wil je de uitzending van Beau terugkijken? Dat kan hier.