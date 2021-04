Hellevoetsluis wereldberoemd door optreden Duncan Laurence bij Ellen DeGeneres

Songfestival-winnaar Duncan Laurence (26) was gisteravond te zien in The Ellen DeGeneres Show. Presentatrice Ellen DeGeneres (63) sprak over het nieuwe album van Duncan Laurence en er was een speciale duetversie van Arcade te zien. Gezongen met de Amerikaanse zangeres Fletcher en met een speciale videoclip, opgenomen in Hellevoetsluis.

Door de coronacrisis kon Duncan niet naar Amerika reizen voor een optreden in de uitzending bij Ellen DeGeneres. Daarom werd een speciale videoclip gemaakt. Deze werd gefilmd in Hellevloetsluis (Zuid-Holland), het geboortedorp van Duncan Laurence.

Duncan Laurence bij Ellen DeGeneres

‘Small Town boy’ Duncan Laurence is uitgegroeid tot een internationaal grote artiest. Talkshow-host Ellen DeGeneres sprak in haar talkshow positief over het nieuwe album van Duncan, Small Town Boy.

Daarbij liet ze de nieuwe versie van Arcade zien.



Arcade blijft een wereldwijde hit

Duncan zegt op Instagram in de wolken te zijn met de aandacht van de talkshow. ‘Bedankt Ellen! Dit is zo’n bijzonder moment in mijn leven’, schrijft de zanger bij een Instagrampost.



Arcade is sinds de songfestivalwinst in 2019 een hit. Op 19 februari 2021 stond het nummer nog op plaats 91 in de Billboard global top200. In deze top200 wordt wekelijks gekeken naar de beste artiesten en muziek. Laurence was enorm trots op zijn plek in deze top200, liet hij weten via een post op Instagram.

Hellevoetsluis in The Ellen Show

De geboorteplaats van Duncan was al enorm trots op ‘hun’ songfestivalwinnaar. Maar nu het dorp zélf op Amerikaanse tv was, in een grote talkshow, zijn de inwoners helemaal trots. Zo blijkt wel uit deze tweets:



Wat zijn de trots op Duncan 💪🏻 Vanavond op tv bij Ellen DeGeneres! Mét mooie beelden van ‘onze’ vuurtoren. https://t.co/tHdjK27LVG — Gem. Hellevoetsluis (@gemeenteHsluis) April 6, 2021



wow duncan die perfomt in mijn (en zijn) woonplaats op amerikaanse tv? come through hellevoetsluis pic.twitter.com/Rmnqk14irL — Mitchell | ADELE IS COMING (@sippingmitchell) April 6, 2021



