Het is zover: de avondklok gaat vandaag een uur later in

Na ruim twee maanden duurt de avondklok vanaf vandaag een uur korter. Zonder geldige reden moet iedereen in Nederland nu van 22.00 tot 04.30 uur binnen blijven.

En er is nog een verandering voor wat de coronamaatregelen betreft. Winkels die levensmiddelen verkopen en afhaallocaties voor eten en drinken, mogen met de verruimde tijden open zijn tot 21.45 uur.

Avondklok vooralsnog tot en met 20 april

De huidige coronamaatregelen werden vorige week verlengd tot en met 20 april. Het geldt dus ook voor de avondklok. „Dat valt tegen”, erkende demissionair minister-president Mark Rutte toen. Hij gaf dinsdag 23 maart de bekende corona-persconferentie met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.



Het is tijdens de avondklok van 21.00 uur tot 4.30 uur verboden om buiten te zijn. Omdat het steeds langer licht blijft, gaat per woensdag 31 maart de avondklok een uur later in, om 22.00 uur. Meer informatie ⤵️https://t.co/zvZiLYMxIM#AlleenSamen pic.twitter.com/0PaDeuHAtq — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) March 25, 2021

Gezien de nog altijd te snelle verspreiding van het coronavirus en het hoge aantal ziekenhuisopnames, heeft het kabinet geen andere keuze, zei Rutte toen op tv. De cijfers zijn sinds die woorden overigens niet verbeterd, integendeel. Op 13 april is er opnieuw een persconferentie over de situatie en maatregelen.

Beslissing avondklok om zomertijd

Rutte en De Jonge hielden bijna alles dus zoals het qua coronamaatregelen was. Op één punt maakt het kabinet een uitzondering. De avondklok gaat, vanwege de zomertijd, vanaf vanavond in om 22.00 uur in plaats van 21.00 uur. De eindtijd blijft 04.30 uur. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad drongen vorige week maandag al aan op een latere begintijd van de avondklok. De zomertijd ging in de nacht van zaterdag op zondag in. ’s Avonds blijft het dus langer licht.

Mochten de cijfers in de tussentijd onverwacht meevallen en er zijn verruimingen mogelijk, dan wacht het demissionair kabinet niet tot het volgende beslismoment, liet Rutte over de avondklok weten.



Wacht is die avondklok naar 22:00 uur al ingegaan? Volg al die maatregelen niet meer hoor — Myron (@myronus) March 30, 2021

Duizenden boetes

Lang niet iedereen houdt zich aan de avondklok. De politie heeft vorige week alleen al 6423 mensen beboet voor het overtreden. Dat waren er ruim 500 meer dan de week ervoor, toen de politie 5906 avondklokboetes uitschreef. De politie beëindigde afgelopen weekend vijftig illegale feesten.

De huidige coronamaatregelen vind je op de website van de Rijkshoverheid op een rij.