Dreigbrief op de mat van veelbesproken Mieraskerk: de fik erin

De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel heeft een dreigbrief ontvangen. De kerk is veelbesproken nadat een journalist zondag werd mishandeld door een kerkganger.

De Mieraskerk komt later vandaag met een verklaring over de dreigbrief. Dat zegt een woordvoerder van de kerk. In de brief, die gisteren werd bezorgd bij de dominee, wordt gedreigd de kerk in brand te steken.



@NOSRadio1 Dat is mooi en scherp geformuleerd: ‘de Mieraskerk ligt onder vuur’ (er is gedreigd met #brandstichting) #r1jn — Mieke Kerkhof (@mieke_kerkhof) April 1, 2021

Beveiligingscamera bij Mieraskerk

Er is aangifte gedaan bij de politie. Naar aanleiding van de situatie heeft de politie een mobiele beveiligingscamera geplaatst bij de kerk. Dinsdag werd de voorkant van de kerk beschadigd door vuurwerk. Dat incident volgde op de mishandeling van een verslaggever van RTV Rijnmond, die zondag werd geschopt en geslagen toen hij bij de kerk was waar honderden mensen naar de dienst kwamen. De journalist kwam verslag doen en vragen waarom de kerkgangers met velen ondanks de coronamaatregelen de dienst wilden bezoeken.

In Urk gebeurde zondag een zelfde voorval. Twee verdachten zijn daar weer vrijgelaten. Zij moeten zich later verantwoorden voor de rechter.

Ondanks de coronaregels opende de Mieraskerk de deuren voor enkele honderden gelovigen. Dat is toegestaan wegens de vrijheid van godsdienst. Demissionair premier Mark Rutte noemde het feit dat kerken volledig de deuren openen „heel egoïstisch en volstrekt onverantwoord”.

Oproep getuigen en hoorzitting

De politie komt vandaag met een oproep aan getuigen om zich te melden. Dat kan ook anoniem, aldus een woordvoerster.



Kunnen we in vredesnaam stoppen met bedreigen. Van welke kant (wappie, anti-wappie, religieus of anti-religie, links of rechts) dan ook. Gewoon kappen, dreigen lost niets op. Mieraskerk beveiligd na dreigement: https://t.co/Yxv2qxP2ji — cyrilrosman (@cyrilrosman) March 31, 2021

Van de mishandeling van de journalist kon eerder deze week wel een man worden opgepakt. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam houdt begin juni een hoorzitting voor de inwoner van Krimpen aan den IJssel. Een hoorzitting, die niet openbaar is, vindt plaats wanneer de officier van justitie voornemens is om een strafbeschikking op te leggen. Dat kan een geldboete zijn, een taakstraf of een schadevergoeding. Het opleggen van gevangenisstraf is niet mogelijk bij een strafbeschikking. Als de ‘Mieraskerk-verdachte’ niet akkoord gaat met het strafvoorstel, dan wordt de zaak voorgelegd aan de politierechter.

De advocaat van RTV Rijnmond tekent bezwaar aan tegen het besluit van het OM om de zaak tijdens een hoorzitting te behandelen. Hij wil dat de zaak over de Mieraskerk in de openbaarheid wordt behandeld in de rechtbank.