Corona-app op pauze na privacyproblemen Google

De CoronaMelder geeft de aankomende twee dagen geen meldingen af aan gebruikers die in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Demissionair minister Hugo de Jonge neemt dit besluit nadat er problemen zijn ontdekt bij de privacy van de corona-app.

De problemen met privacy zijn gerelateerd aan Android-telefoons, die gebruik maken van Google-systemen. Hierop kunnen de apps die standaard op de telefoon zitten gemakkelijk bij de gegevens van de CoronaMelder-app. Google geeft daarentegen aan dat er geen aanwijzing is dat derde partijen ook daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de gegevens.

De Jonge laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de standaard Android-apps op deze manier kunnen „vaststellen of de telefoon in bezit is van iemand die eerder als besmet is gemeld in CoronaMelder en welke ontmoetingen met besmette personen hebben plaatsgevonden”.

Privacy-problemen Google

Vorige week donderdag liet Google via Europese autoriteiten aan Nederland weten dat de privacy van CoronaMelder niet is gewaarborgd. Maar Google was al sinds afgelopen februari op de hoogte van de problemen en heeft sindsdien al gehandeld. Desondanks liet Nederland in de afgelopen week onderzoeken uitvoeren die bevestigen dat de Google-systemen in de corona-app niet waterdicht zijn.

In reactie daarop heeft Google laten weten dat het alle gaten in het systeem had gedicht, maar dat het even kan duren voordat de problemen op alle telefoons zijn verholpen. Hierbij was alleen nog geen rekening gehouden met de onderzoeken die de Nederlandse Staat opstartte. Vandaar dat De Jonge uit voorzorg de meldingen van de corona-app voor 48 uur schrapt. In deze tijd wordt gecontroleerd of Google inderdaad de problemen heeft geholpen. Zodra dat het geval is, is de corona-app met terugwerkende kracht weer actief.



Privacywaakhond

Op woensdag liet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al met klem weten dat het Ministerie van Volksgezondheid de problemen zo snel mogelijk moet oplossen. „Het gaat hier om gezondheidsgegevens, zeer gevoelige informatie van heel veel mensen”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. „Het ministerie van VWS is er verantwoordelijk voor dat gebruik van de app helemaal veilig is. Het ministerie heeft ervoor gekozen de software van Google te gebruiken”, zo benadrukte hij gisteren.

Corona-app

CoronaMelder is sinds begin oktober actief en telt op dit moment zo’n 4,8 miljoen gebruikers. Hoeveel hiervan gebruik maken van een Androidtelefoon en daarmee van de Googlesystemen, is niet duidelijk. Wel waarschuwde de AP in augustus 2020 al dat de systemen van Google en Apple de privacy van de corona-app het meest in gevaar brengen. Wolfsen concludeert nu: „Helaas lijken onze zorgen nu terecht te zijn geweest.”