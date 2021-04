Internetsensatie ‘Spanish Laughing Guy’ op 65-jarige leeftijd overleden

Wellicht heb je de schaterlach van de Spaanse komiek Juan Joya Borja wel eens voorbij zien komen op het internet. De man die bekend stond als El Risitas (de giechel) is op 65-jarige leeftijd overleden.

Zijn beruchte interview met presentator Jesús Quintero werd een ware internet-sensatie. De aanstekelijk lach van Borja ging in 2015 viraal en werd een bekende meme. Een Egyptische zender plakte destijds een eigen verzonnen ondertiteling onder het fragment. In de ondertitels maakten de makers de Egyptische president Sisi belachelijk.

Spanish Laughing Guy Meme

En dat fenomeen werd razend populair. Onder het interview plaatsten creatievelingen allerlei andere ondertitels. Vaak met een spottende ondertoon. Zo worden onder meer de nieuwe Macbook en de uitslagenavond van het brexit-referendum op de hak genomen. Die video’s groeiden uit tot de ‘Spanish Laughing Guy Meme’. Er verschenen ook Nederlandse varianten van de Spaanse bulderlach. Deze video’s gingen over Max Verstappen en Ajax.

Het oorspronkelijke interview werd in 2002 uitgezonden op de Spaanse televisie in het programma Ratones Coloraos. Waarom Borja zo hard moet lachen in dit fragment? Hij vertelt een anekdote over zijn jeugd en ziet zelf de hilariteit in van zijn actie:

Hilariteit om weggespoelde pannen

In het fragment vertelt Borja dat hij als jongen in een restaurant werkte in het Zuid-Spaanse Chipiona. Daar vroegen ze hem om ’s nachts de paëllapannen te wassen in de zee. Toen hij de volgende morgen terugkeerde werd hij verrast. Het zeewater was van eb naar vloed veranderd en daardoor waren de pannen weggespoeld. Borja vertelt schaterlachend dat hij de kok moest vertellen dat hij maar één van de twintig pannen terug kon vinden.

De komiek viel zo goed in de smaak op internet dat hij daarna in een aantal reclamespotjes verscheen. Borja lag sinds september in het ziekenhuis van Sevilla. Eerder moest hij een been laten afzetten vanwege hart- en vaatziekten.