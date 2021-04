We hebben meer vertrouwen in de economie, maar het blijft laag

Economisch gezien zien we het deze maand rooskleuriger in dan in maart. Maar om nou echt te spreken van vertrouwen in de economie, dat gaat wat ver. Consumenten waren nog nooit zo pessimistisch sinds de afgelopen twintig jaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de consument in april positiever is over de economie dan in maart. Ook keken we positief vooruit, dat hebben we sinds 2018 niet meer gedaan. De afgelopen jaren zagen we het steeds somber in.

Minder vertrouwen in economie

Het consumentenvertrouwen is niet al te best, dat ligt deze maand onder het gemiddelde als we kijken naar de afgelopen twintig jaar. Om je een beetje een beeld te geven: in januari 2000 waren we het meest optimistisch en scoorden we een stand van plus 36. In maart 2013 was dat compleet ingestort en hadden we een stand van min 41. Op dit moment staan we op min 14.

Dat we positiever kijken naar de economie, zorgt er wel voor dat we ons geld uitgeven aan grotere aankopen. Nederlanders hebben vaker iets duurders gekocht. Het CBS meldt dat consumenten ook positiever zijn over hun eigen financiële situatie het komende jaar.

Winkelen op afspraak

In ons uitgavepatroon is het een en ander veranderd sinds vorig jaar. Het CBS kijk daarvoor naar de maanden februari in 2021 en februari in 2020. Daaruit blijkt dat we bijna 11 procent minder gespendeerd hebben dan vorig jaar. De reden daarvoor is uiteraard de lockdown waarin we zitten vanwege de pandemie. Daardoor stond de consumptie flink onder druk. Niet gek: winkelen kon alleen op afspraak dus impulsaankopen zitten er iets minder in.

Meer veranderingen in uitgavepatroon

Door het afsprakensysteem bij niet-essentiële winkels, is onze koopdrang niet helemaal ingeperkt. De dip zit ‘m wel vooral in artikelen die in deze winkels te krijgen zijn. We gaven dan weer meer geld uit in de supermarkt. Eten, drinken en andere consumpties stegen met 8 procent in ons uitgavenpatroon.

Een andere verandering in onze portemonnee, is dat we minder uitgeven aan ‘ervaringen’. Horeca, pretparken, bioscopen, theaters, musea, dierentuinen en zwembaden zijn nog steeds grotendeels gesloten, waardoor we daar ons geld niet uitgeven. Ook hebben we minder getankt en harder gestookt. Dat laatste komt omdat februari kouder was dan dezelfde maand in 2020.