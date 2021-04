India meldt nieuw wereldwijd corona-dagrecord en het is echt heel veel

In India zijn de afgelopen 24 uur ruim 300.000 coronabesmettingen geregistreerd. Dat is wereldwijd de grootste dagelijkse stijging in een land sinds het begin van de uitbraak. In het Aziatische land overleden 2104 mensen aan de gevolgen van het virus, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het vorige dagrecord stond op naam van de Verenigde Staten. Die maakten in januari melding van ruim 297.000 nieuwe coronagevallen in een dag tijd. India ging daar donderdag ruim overheen en registreerde 314.835 nieuwe besmettingen. Het land heeft nu in totaal 15,9 miljoen besmettingen en 184.657 sterfgevallen door het virus vastgesteld. ‘Nog nooit zoveel lijken’, zien mensen in India.

Coronabesmettingen India

De snelle groei van het aantal patiënten heeft geleid tot enorme druk op ziekenhuizen. Die kampen op meerdere plaatsen in het land met tekorten aan bedden en medische zuurstof. Er overleden woensdag zeker 22 ernstig zieke patiënten in de stad Nashik toen hun beademingsapparaten door technische problemen tijdelijk zonder zuurstof kwamen te zitten.

Sommige experts zeggen dat de autoriteiten te nonchalant zijn geworden toen de uitbraak in de winter onder controle leek. Er waren de afgelopen maanden weer allerlei massabijeenkomsten in India, waaronder religieuze festivals.

Als je onderstaande beelden ziet, denk je misschien dat ze uit 2019 komen, maar ze zijn deze maand gemaakt. Het kan op veel woede van inwoners rekenen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

India registers highest daily Covid cases > 3 Lakhs Delhi is registering highest positivity rates Beds,O2 & meds in shortage In that light this IFTAR PARTY BY KISAN NETAS AT GAZIPUR IS CRIMINAL No masks,no social distancing & blocking O2 Corona Jeevis pic.twitter.com/Fu214wUVnE — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) April 22, 2021

Kritiek premier

De kritiek richt zich ook op premier Narendra Modi, die campagnebijeenkomsten bleef houden. Hij verscheen onlangs zonder mondkapje op zo’n politieke bijeenkomst in West-Bengalen. Daar verklaarde hij trots „nog nooit zulke grote menigtes” te hebben gezien. Modi zei later ook dat zijn land „Covid vorig jaar heeft verslagen en dat weer kan doen”.

Zijn Twitter-account gebruikt hij overigens voornamelijk om mensen te condoleren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Condolences to Shri Sitaram Yechury Ji and his family on the tragic and untimely demise of his son, Ashish. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2021

Vaccineren India

Ook het vaccineren verloopt niet vlekkeloos. De autoriteiten in het circa 1,3 miljard inwoners tellende land hebben tot dusver ongeveer 130 miljoen prikken gezet. In mei komen alle volwassenen in aanmerking voor een vaccin. Het gaat om honderden miljoenen mensen en volgens waarnemers zijn daar nog niet genoeg vaccins voor beschikbaar.

De uitbraak wordt ook in andere landen met bezorgdheid gevolgd. De VS adviseren inwoners om helemaal niet meer naar India te gaan, ongeacht of ze gevaccineerd zijn. Het Verenigd Koninkrijk heeft India toegevoegd aan de “rode lijst” met risicogebieden en Nieuw-Zeeland heeft het vliegverkeer laten stilleggen.