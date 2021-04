Beklag winkelbranche: ‘Regels voor kopen op afspraak werken niet’

Loop je door de winkelstraat, dan zie je de winkeldeuren geopend, maar vaak wel met een tafel in de opening, waarop een bordje staat. ‘Kopen op afspraak’, vergezeld van een telefoonnummer, e-mailadres of zelfs een QR-code, om het afspraak maken te vergemakkelijken. Toch wordt het veel te weinig gedaan, klaagt de branchevereniging.

De verplichting die momenteel geldt om vier uur van tevoren te reserveren voor een winkelafspraak werkt niet voor zowel consumenten als winkelbedrijven. De meerderheid van de beschikbare plekken blijft leeg en een op de vijf consumenten die een reservering maakt, komt uiteindelijk niet opdagen. Dat becijferde branchevereniging INretail na een enquête onder de leden.

Winkels dubbel gepakt door regels

Volgens de branchevereniging worden winkelbedrijven zelfs dubbel gepakt. Doordat kopers niet komen opdagen ontstaan er onverwacht lege plekken in de reserveringsagenda, maar die gaten mogen niet aan een andere consument beschikbaar worden gesteld. „Omzetkansen kunnen zo niet worden benut terwijl de non-food retail nog steeds verlies lijdt en inmiddels een miljardenschuld heeft opgebouwd.” Ook staan consumenten vaak voor het verkeerde filiaal of komen ze op het verkeerde moment opdagen, ondervinden winkeliers. De meest gehoorde vraag is ‘of ze toch niet even kunnen winkelen, zonder afspraak?’



als ik een euro zou krijgen voor elke keer dat een klant 1) geen afspraak heeft maar alsnog wilt winkelen 2) bij het verkeerde filiaal is 3) op de verkeerde tijdstip/datum er is dan zou ik nu een huis in de stad kunnen kopen — nienke (@nienkebe) April 5, 2021

Consumenten en regels

Ook consumenten hebben volgens INretail moeite met de regels. Zo zou er weinig begrip zijn voor de maatregelen. Een op de vijf consumenten vraagt aan winkeliers om soepel met de regels om te gaan. Maar als ze dat doen dan lopen ondernemers het risico beboet te worden.

INretail vindt sowieso dat de extra coronabeperkingen voor winkels geschrapt moeten worden omdat ze in de ogen van de brancheorganisatie op een veilige manier open kunnen. De brancheorganisatie roept het kabinet daarom nogmaals op maatregelen voor winkelbezoek te versoepelen.

Reacties Twitter

Vraag je een voorbijganger in de winkelstraat of hij of zij gaat winkelen, is het antwoord vaak „ja, bij de supermarkt!” of „nee, ik wacht nog even.” Ook op Twitter blijkt dat veel mensen het kopen op afspraak geen groot succes vinden, ondanks de behoefte aan een nieuwe lente-outfit. „Ik wacht wel tot alle winkels weer open zijn.”



