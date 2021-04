Hoeveel zou je elke maand moeten sparen?

Aan de ene kant wil je genieten van het nu en geef je daarom graag geld uit, maar aan de andere kant wil je ook denken aan later en sparen voor grote dromen. We snappen het probleem heel goed. Daarom vraag je je misschien af hoeveel je het beste opzij kunt zetten. Hoeveel zou je per maand minimaal moeten sparen?

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft hier een vuistregel voor die je wat concrete handvaten kan geven.

De Nibud-vuistregel is dat je het best 10 procent van je inkomen kunt sparen. Het Nibud heeft gekozen voor een percentage, omdat iedereen natuurlijk een ander salaris heeft. Anders zou het voor iemand met een hoog salaris makkelijker zijn om de vuistregel te halen dan iemand die minder verdient. Heb jij bijvoorbeeld een salaris van (netto) 2.000 euro? Dan kun je volgens het Nibud het beste minimaal 200 euro per maand sparen.

Niet haalbaar?

Schrik je van die 10 procent? Het laatste wat je wil is dat het minimale spaarbedrag per maand onmogelijk voelt. Hoe realistischer het bedrag is, hoe groter de kans is dat je het ook daadwerkelijk vol zal houden op de lange termijn. Ook het Nibud zelf benadrukt dat de 10 procent een richtlijn is.

Lukt het je nu (nog) niet om 10 procent te sparen van elk salaris? Spaar dan gewoon zoveel mogelijk. Hieronder vind je drie tips om dat voor elkaar te krijgen.

1. Begin klein

Alle kleine beetjes helpen! Het belangrijkste is dat je begint met sparen. Zelfs als je maar een paar euro per maand spaart, maak je van sparen een gewoonte en bewijs je aan jezelf dat je wel degelijk geld opzij kunt zetten. Vanaf daar verhoog je gewoon eens in de zoveel tijd die enkele euro’s, totdat je uiteindelijk op die 10 procent uitkomt.

2. Zoek uit wat realistisch is

Duik eerst een in je financiën, zodat je precies weet waar al je geld naartoe gaat. Als jij voor jezelf duidelijk hebt hoeveel geld je uitgeeft aan bijvoorbeeld boodschappen en vaste lasten, kun je ook veel beter inschatten hoeveel je elke maand kunt sparen.

Bovendien kom je er dan ook achter welke abonnementen je kunt stopzetten die je toch niet meer gebruikt en of je misschien op een bepaalde categorie kunt besparen. Dat gaat je allemaal helpen om dat bedrag op je spaarrekening te laten groeien.

3. Je hoeft niet elke maand 10 procent te sparen

In plaats van elke maand 10 procent opzij te zetten, kun je ook elk jaar 10 procent sparen van je netto inkomen. Dat is vaak makkelijker haalbaar, omdat je dan zaken als vakantiegeld en financiële meevallers linea recta naar je spaarrekening kan zetten en in andere maanden dan minder hoeft te sparen.

Met deze methode aan de slag? Vermenigvuldig dan je netto maandsalaris keer twaalf. Het bedrag dat hieruit komt is je jaarlijkse doel. Als je het leuk vindt, kun je op Pinterest bijvoorbeeld een hoop ‘savings trackers‘ vinden die je inkleurt als je spaart. Zo zie je ook in één oogopslag hoe dicht je bij je doel bent.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.