Wie naar Lowlands wil, kan alsnog een kaartje kopen

„98 procent kans”, antwoordde Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg tijdens de 3FM Awards op de vraag hoe groot de kans is dat de vijf schoorstenen van Lowlands dit jaar weer prijken op het terrein in Biddinghuizen. Wie nog geen Lowlands kaarten heeft, kan vanavond alsnog een toegangsbewijs scoren.

Het is natuurlijk nog even afwachten wat er precies door kan gaan als het om festivals gaat komende zomer. De organisatie van Lowlands is in elk geval druk bezig met de organisatie van het razend populaire festijn in de polder. En de kans dat het gewoon doorgaat, die acht de organisatie dus vrij groot.

Lowlands kaarten beschikbaar

Om binnen te komen moet je niet alleen gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen overleggen, je moet natuurlijk ook een toegangsbewijs hebben. Vanaf vanavond heb je de kans die te scoren, mocht je nog geen ticket in je bezit hebben. Wil je kans maken op een kaartje, dan kun je vanaf acht uur vanavond aansluiten in de digitale rij voor de kassa.

Het gaat om Lowlands kaarten die beschikbaar zijn gekomen nadat een aantal mensen hun ticket voor 2020 retour heeft gedaan. Zij wilden (en kregen) hun geld terug. Die toegangsbewijzen gaan nu opnieuw in de verkoop.

Snel in de digitale rij

Je moet voor een kaartje niet alleen op tijd zijn, vermoedelijk moet je ook een beetje geluk hebben. Lowlands 2020 was binnen een paar uur uitverkocht. Niet alleen is het festival populair, het lijkt erop dat we massaal snakken naar festivals. De Back to Live-evenementen, testevenementen die in maart op hetzelfde terrein werden gehouden, waren ook in een mum van tijd uitverkocht. Van de vrijgekomen Lowlands kaarten zijn er zo’n 1500.

Mocht je de gelukkige zijn en een ticket hebben gescoord, dan kun je van 20 tot en met 22 augustus een feestje vieren in Flevoland. Hoewel de organisatie ervan uitgaat dat het festijn door kan gaan, wordt er ook rekening gehouden met het eventueel weer verplaatsen van het festival.

Rekening met maatregelen

Het is voor festivalorganisaties best even puzzelen. Ze hebben zich niet alleen aan de maatregelen in Nederland te houden, maar moeten ook kijken naar het buitenland. Veel artiesten die optreden, moeten ingevlogen worden. Daarnaast kan het zijn dat de Nederlandse overheid extra eisen of maatregelen neemt rondom grote evenementen.

Voor nu gaan we er in elk geval vanuit wie Lowlands kaarten heeft, kan dansen, zweten, een moshpit bouwen, bier kunnen drinken en natuurlijk heel hard mee kunnen zingen met onder meer Stormzy, The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Balthazar en Yungblud. Ook Lianne La Havas, The Opposites, Typhoon, Eefje de Visser, Altın Gün en Froukje treden op.