Consumentenbond waarschuwt: laagsteprijsgarantie is vaak grote onzin

Als winkels adverteren met ‘laagte prijs vind je hier’ en ‘geld terug als het bij een ander goedkoper is’, of iets in die trant, is het vaak niets meer dan een lege huls, waarschuwt de Consumentenbond.

De Consumentenbond toetste de laagsteprijsgaranties van reisorganisaties, elektronicazaken en supermarkten en komt tot de conclusie dat die meestal ‘onzin’ zijn en soms ‘ronduit onwaar’.

Consumentenbond over aanbieders

Als de klant een product of een reis elders goedkoper kan krijgen en dat aannemelijk kan maken bij de eerste aanbieder, dan past die het bedrag volgens deze garantieregel aan en legt het verschil bij.



De laagsteprijsgarantie, waarmee veel winkels schermen, is meestal onzin. Dat concluderen we uit eigen #onderzoek. De garanties kennen te veel beperkingen of voorwaarden of zijn ronduit onwaar. 🔎 Meer over ons onderzoek:

Sunweb

De laagsteprijsgarantie blijkt populair, maar heeft volgens de bond, die onlangs nog een klacht indiende tegen TikTok, meestal te veel beperkingen en voorwaarden. Zo zijn bij reisorganisaties alle aanbiedingen uitgesloten van de regeling. „En dat zijn er nogal wat, want reisaanbieders werken veel met aanbiedingen. Bij Sunweb is dat bijvoorbeeld twee derde van het aanbod”, laat de Consumentenbond vandaag weten.



@Sunweb lekker is dat. Lokken met mooie prijzen ondanks dat je de goede periode invult. Krijg je toch de laagste prijs te zien van een verkeerde periode. — sandra blijleven (@SandraBlijleven) October 24, 2019

Verder sluit Corendon reizen in vakantieperioden uit. Sunweb doet hetzelfde voor wintersportreizen en losse vliegtickets. „En TUI sluit reizen met Transavia-vluchten uit van garantie net als reizen die binnen 2 maanden voor vertrek worden geboekt.”

In een reactie zegt Sunweb de laagsteprijsgarantie af te schaffen.

‘Goedkoopste’ supermarkten

Acht supermarktketens beweren de goedkoopste te zijn, maar uit de jaarlijkse prijspeiling van de bond blijkt dat geen enkele supermarkt over de hele linie het goedkoopst is. „Ook bedienen ze zich van trucjes om hun claims te rechtvaardigen, door bijvoorbeeld te verwijzen naar verouderde prijsonderzoeken.”

Babydump en Kamera-Express

Sommige bedrijven gaan nog een (flinke) stap verder, vervolgt de Consumentenbond. Zoals Kamera-Express. Dat bedrijf sluit niet alleen acties uit, het eist ook nog eens dat concurrenten een stenen winkel hebben én aangesloten zijn bij Thuiswinkel Waarborg, een keurmerk voor webwinkels. Daarmee beperkt de winkel zijn laagsteprijsgarantie zo ver dat die claim onzinnig is



Ik moet altijd weer lachen om die winkel 'Babydump'. 🤱

Mag ook nog steeds. Maar een babyluik bij een ziekenhuis dan weer niet…. 🤷‍♀️ — Marion Smit (@moedentrotseren) April 25, 2020

De laagsteprijsgarantie van Babydump is volgens de onderzoekers zelfs „ronduit gelogen”. Als iemand bijvoorbeeld een autostoeltje ergens anders goedkoper aantreft, weigert het bedrijf de prijs op de website aan te passen.

De Consumentenbond heeft de onderzoeksresultaten doorgegeven aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Op social media reageren mensen niet heel verbaasd. „Dat is toch niets nieuws?”



