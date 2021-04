Rechts-extremisme kreeg voet aan de grond dankzij corona, zegt bezorgd AIVD

Het extremisme heeft in Nederland, mede dankzij corona, flink voet aan de grond gekregen. Die conclusie trek de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD in het jaarverslag van coronajaar 2020. Met name het rechts-extremisme baart de geheime dienst zorgen.

Met name tijdens protesten tegen overheid en maatregelen stak het rechts-extremisme de kop op, zegt het rapport. Protesten werden meer dan eens „grimmig en intimiderend”. De protesten waren niet alleen gericht op de coronamaatregelen of de overheid, maar vaak ook op „de elite”. Deze elite bestaat volgens protesteerders uit onder meer ambtenaren, journalisten, wetenschappers en medici.

AIVD bezorgd om rechts-extremisme

Door rechts-extremistische invloeden mondden sommige anti-overheidsprotesten uit in geweld. Volgens de AIVD komt dit door „een radicale onderstroom van groepjes en eenlingen”. Daardoor werden bijvoorbeeld coronateststraten vernield of werden er mensen bedreigd.

De AIVD maakt zich vooral ook zorgen om internationaal contact tussen rechts-extremisten. Er worden bijvoorbeeld racistische of antisemitische denkbeelden gedeeld, maar ook kennis over wapens en ‘survival’. Geradicaliseerde rechts-extremisten kunnen zich tot terroristen ontwikkelen, zegt de AIVD.

Jihadisme gevaarlijkst

Ondanks de dreiging van het rechts-extremisme, blijft het jihadisme voor Nederland het gevaarlijkst volgens het AIVD. Ook al stond deze beweging vrijwel stil door een gebrek aan leiderschap en verdeeldheid, blijft het de grootste dreiging. In Nederland zijn er zo’n 500 tot 600 jihadisten en er verblijven er ongeveer 150 in het buitenland. Als IS een heropleving kent of er een nieuw strijdgebied ontstaat, kunnen Nederlandse jihadisten in actie komen.

AIVD zet in op spionage

Tot slot houdt de AIVD ook China nauwlettend in de gaten. Dat land is de grootste bedreiger als het gaat om het stelen van technologie en kennis. Dit kan zowel online als offline gebeuren. Met het verkrijgen van die kennis kan de economische veiligheid in gevaar komen. Daarom gaat de veiligheidsdienst meer inzetten op het voorkomen en bestrijden van spionage.