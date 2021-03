‘Maak zwemles ook mogelijk voor tiener met migratieachtergrond’

Het is belangrijk dat tieners met een migratieachtergrond ook snel zwemles krijgen. Dat zegt de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Op dit moment kan ruim 10 procent van de kinderen tussen de 11 en 16 jaar met een migratieachtergrond niet zwemmen.

Vanaf vandaag gelden er enkele versoepelingen op de coronamaatregelen. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar weer naar zwemles. „Daar zijn we erg blij mee. Het is een goede eerste stap”, zegt een woordvoerder van de NRZ. „En we staan in nauw contact met de overheid om ervoor te zorgen dat iedereen, ook kwetsbare groepen zoals kinderen van nieuwkomers die ouder zijn dan 12 jaar en nog niet kunnen zwemmen, naar het zwembad mag”.

Zwemles tieners met migratieachtergrond

Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in 2018 bleek dat ruim 20 procent van de Nederlanders die verdrinken een niet-westerse achtergrond heeft. Dat percentage ligt nog hoger bij jongeren tussen de 10 en 20: sterfte door verdrinking is zeven keer zo hoog bij tieners met een migratieachtergrond als bij tieners met een Nederlandse achtergrond.

Naar aanleiding van het onderzoek startte de NRZ in mei 2020 het ‘Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers 2020-2021’, een plan om kinderen uit asielzoekerscentra te leren zwemmen. Maar door de lockdown kregen ook die kinderen drie maanden geen zwemles.

Routekaart zwembaden

Woensdag presenteert de Nederlandse brancheorganisatie Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) een routekaart, die beschrijft hoe de zwembaden stap voor stap weer open zouden kunnen voor alle zwemmers. „We hopen dat we eind maart weer zwemtrainingen gaan geven aan alle jongeren onder de 27 jaar”, zegt Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ, „Ik denk dat dat mogelijk is, de jongeren mogen nu ook buitensporten. Tieners met een migratieachtergrond zouden ook onder die groep vallen.”

Door het sluiten van de zwembaden hebben ruim 250.000 kinderen zwemles gemist. Het gaat om kinderen die al les kregen en kinderen van rond de 5 jaar die nu met zwemles zouden beginnen. Al werden soms creatieve oplossingen bedacht. Ook werden ludieke acties met eenhoorns in de Hofvijver uitgevoerd.

Gehandicapte kinderen



Ik was blijkbaar niet de enige met een reactie op het aankleden na de zwemles:

"Er is echter besloten dat punt 11 is gewijzigd;

Ouder/verzorger mag het kind helpen afdrogen en aankleden op de zwemzaal en hierna gaan beiden direct via de aangegeven route naar buiten. — Mamama (@Mama_ma84) March 15, 2021

De zwemlessen mogen nu weer tot grote opluchting van veel ouders. In het coronaprotocol rond de zwemlessen staat nu dat de ouders alleen hun kinderen mogen brengen en niet langs de kant mogen zitten. De kinderen moeten hun zwemkleding van tevoren al aan hebben. Na de les mogen ouders wel helpen bij het afdrogen, maar daarbij moeten de volwassenen onderling anderhalve meter afstand houden.

Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben wordt echter een uitzondering gemaakt, benadrukt de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Met hen mag wel iemand mee naar binnen en tijdens de les aanwezig zijn, bijvoorbeeld een ouder of mantelzorger