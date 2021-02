Zingende zwemleraren vanuit unicorn in Hofvijver: ‘Laat me mijn lessen geven’

Twee zwemleraren togen vanmorgen naar de Hofvijver in Den Haag met een gezonde dosis protestzin en een opblaasbare eenhoorn.

De zwemscholen moeten weer open, vindt zwemleraar Fons Groenewegen uit het Drentse Dwingeloo. Hoogste tijd dus voor een ludieke actie en samen met zijn Friese collega Bauke Beert Keizer dook hij vandaag in de Hofvijver in Den Haag. In drijvende unicorns althans, waarin ze een protestlied zongen voor de regering.

„En dan hopen we dat er ergens een raampje opengaat en dat iemand luistert”, zei hij van tevoren tegen RTV Drenthe. Hun doel: dat zij en anderen weer zwemles mogen geven, op heel korte termijn. „Kinderen gaan wel naar school, waarom niet naar de zwemschool?”

De actie is niet onopgemerkt gebleven. Via hun zwemscholen zijn ze live op Facebook gegaan en dat werd al gauw opgepakt door Indebuurt Den Haag: „Hé, er ligt een boze zwemleraar in de Hofvijver’, kopten ze.

Al zit de stemming er prima in bij de twee zwemleraren. Gekleed in een rode zwembroek en blauwe shirts van MijnZwemschool pakken ze hun opblaasbare eenhoorn erbij en gooien ze het over het hekje aan het begin van de vijver, zo het water in. Fons weet er vrij soepel op te springen, Bauke, de zwemleraar met de gitaar, ligt er nog geen twee tellen op en glijdt daarna in het water. „Nou, gelukkig heb je een zwemdiploma”, roept Fons hem bemoedigend toe. Vanaf de kant wordt meegeleefd met en gelachen om de zwemleraren.

Eenmaal genesteld in de eenhoorn – de een achterstevoren met de unicorn-staart tussen z’n benen, de ander achterover leunend – blijkt het nog een dingetje om echt vooruit te komen in zo’n ding, maar vol goede moed en prima zangstemmen zingen de zwemleraren hun protestlied. Het nummer is geïnspireerd op Ramses Shaffy’s Laat me, met zinnen als ‘Onze zwemles is mij zo lief. Laat me, laat me, laat me mijn lessen geven hier’ en ‘Beste Mark en beste Hugo, de zwemles is van groot belang. Gooi toch snel het bad weer open.’ Hier hoor je het hele lied.

Ze krijgen applaus van de omstanders, hun missie zit erop. „Alles is goed gegaan! We mochten onze muzikale noodkreet helemaal uitzingen van de politie en we hebben geen boete gekregen”, reageren ze na afloop tevreden.

„Ze komen niet echt ver van de kant hè”, schrijft iemand op Facebook. Een ander moet er vooral hartelijk om lachen. „Lachen om homevideo’s!” Veel anderen geven de twee drijvende Drentenaren dikke pluimen. „De zingende zwemmeesters, heel mooi gezongen!” Iemand anders is vooral heel pragmatisch. „Misschien kunnen ze gelijk die pan plus bestek opduiken.”





