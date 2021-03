Nieuwe Bretonse variant lijkt niet opspoorbaar door coronatest

Het lijkt erop dat we weer een nieuwe coronavariant mogen ‘verwelkomen’. Het Franse ministerie van Volksgezondheid meldde maandagavond in een verklaring dat de mutatie is gevonden in een cluster van besmettingen in een ziekenhuis in de regio Bretagne. Het gaat daarom de coronaboeken in als de Bretonse variant. Bienvenue.

Acht van de 79 onderzochte patiënten bleken drager te zijn van de vooralsnog onbekende virusvariant. In tegenstelling tot de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten, is deze mutant vernoemd naar de regio waar het is gevonden, de Bretonse variant dus.

Bretonse variant

De Franse overheid vraagt zorgverleners om extra alert te zijn voor de zogenaamde Bretonse variant, een nieuwe variant die niet altijd gedetecteerd wordt door de PCR-test, iets wat al meteen tot veel vragen leidt. „Maar als deze variant niet wordt ontdekt door een aantal testen, wat is de waarde van het coronapaspoort dan nog? En welk vaccin werkt daar tegen?”, peinst iemand hardop. Al worden er ook al grapjes over gemaakt.



Maar als deze variant niet wordt ontdekt door een aantal testen, wat is de waarde van het coronapaspoort dan nog? En welk vaccin werkt daar tegen? Als je negatief test heb je de Bretonse variant, maar volgens je testbewijs mag je overal naar binnen en reizen? 🤡 — Rob de Ridder (@Rob4005) March 16, 2021

Voor zover bekend is deze mutatie nog niet ergens anders in Frankrijk vastgesteld. Uit de eerste onderzoekresultaten blijkt overigens niet dat deze mutatie dodelijker of besmettelijker zou zijn dan eerdere varianten, maar meer onderzoek is nodig om dit met zekerheid vast te stellen. Daaruit moet ook blijken hoe deze virusvariant reageert op vaccinatie.

Nieuwe coronavariant

De nieuwe mutant werd eind februari al opgemerkt, na een raadselachtige uitbraak in Lannion, aan de noordkust van Bretagne. Hoewel toen tien mensen zeer gelijkaardige symptomen vertoonden, sloegen hun coronatests negatief uit, terwijl ze wel duidelijk de verschijnselen hadden van Covid-19. Uiteindelijk kon het virus wel in longslijm worden aangetoond.

Inmiddels blijkt uit nieuwe analyses dat acht van de inmiddels 79 gevallen een nog onbekende variant van het virus onder de leden hebben, waarin negen mutaties zitten.



Maar "besmet" zullen we allemaal zijn, zoiets? https://t.co/xWOVADug5h — Coco🇳🇱 (@CoCorry13) March 16, 2021

Nederland en Bretonse variant

Dat zou erop duiden dat enkele van die mutaties precies zitten op de genetische ‘vingerafdrukken’ waaraan coronatests het virus herkennen, vertelt coronaviroloog Eric Snijder (LUMC). Zoals een inbreker met een litteken op zijn vingertop, zou het virus niet meer zijn te detecteren. „Althans, niet met de test die ze daar gebruiken”, zegt Snijder tegen De Morgen. „Er zijn immers meerdere tests, die doorgaans naar verschillende vingerafdrukken kijken.”

In Nederland is de nieuwe Bretonse variant nog niet gezien, zegt viroloog Chantal Reusken van het RIVM. „Uiteraard is dit wel een signaal om daar extra op te gaan letten, bijvoorbeeld als we mensen tegenkomen met typische coronaverschijnselen die toch negatief testen.”