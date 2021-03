In de smaak vallen bij je date? Stem dan op een van deze partijen

Politiek als gespreksstof

Bijna de helft van de singles (46,1%) vindt het geen probleem als er op de eerste date over politiek gesproken wordt. En daarbij is driekwart niet bang om hun politieke voorkeur te delen. Zo leer je de ander tenslotte beter kennen.

Het Nederlandse politieke landschap heeft dit jaar een recordaantal van 37 partijen op het stembiljet staan, waaronder 15 nieuwe partijen. Grote kans dus dat je iemand treft met een andere politieke voorkeur en dat is helemaal niet erg, vinden de meeste vrijgezellen. Zo zou maar een klein percentage van de Nederlandse singles (7,5%) afknappen op iemand als blijkt dat hij of zij een andere politieke voorkeur heeft. Een op de vijf (en zelfs een op de vier onder mannen) vindt het juist aantrekkelijk als de ander ergens anders op stemt.

Op Twitter wordt daar overigens ook heel anders over gedacht.



ik vind op welke politieke partij je stemt echt wel een dealbreaker in daten hoor. als je echt pvv, fvd, of sgp stemt 🤢 — juul (@aIlsaints) December 25, 2020



nope, als het verschilt binnen hetzelfde spectrum wel (linkse partijen, progressieve partijen), maar echt een ander spectrum niet — lei ·⁺˚*•̩̩͙🐣☀️ (@jiiwowo) March 11, 2021

Favoriete lijsttrekkers als date

Jesse Klaver is favoriet onder de vrouwelijke singles als het gaat om met welke lijsttrekker ze het liefst op date gaan. Ook hier staat links aan de top, daarna slaat het over op rechts. De nummer twee en drie zijn hier namelijk Mark Rutte en Thierry Baudet.

Date en politiek

Hoewel de man het liefst een date heeft met iemand die op de VVD stemt, wordt Lilian Marijnissen het vaakst gekozen als de favoriete lijsttrekker om mee op date te gaan, iets wat Bas onlangs nog deed voor een televisieprogramma. Als we dan toch met ze op date gaan, zo zijn de wandeling en coffee to go sinds corona erg populair, dan praten we het liefst over natuur en milieu (33,5%), de woningmarkt (35,4%) en de corona-aanpak (37%).



Als ik ooit nog in mijn leven moet daten dan staat politiek hoog op de agenda van de eerste date want I dont need a right wing partner 😤 — Suki stan account🍑🌿 (@basicbicon) August 28, 2020

